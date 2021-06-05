Военнослужащая в России осуждена на 8 лет за государственную измену. Ей позволят вырастить дочь

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор военнослужащей Татьяне Кузьменко. Женщина по делу о госизмене получила восемь лет лишения свободы, правда, исполнение приговора отсрочили на два года. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Отсрочку Кузьменко дали до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом «совершенно секретно». Фабула не раскрывалась. Особый порядок без исследования доказательств подразумевает признание военнослужащей своей вины. Гособвинение просило 12 лет лишения свободы.

