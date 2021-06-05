Военнослужащая в России осуждена на 8 лет за государственную измену. Ей позволят вырастить дочь

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор военнослужащей Татьяне Кузьменко. Женщина по делу о госизмене получила восемь лет лишения свободы, правда, исполнение приговора отсрочили на два года. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отсрочку Кузьменко дали до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом «совершенно секретно». Фабула не раскрывалась. Особый порядок без исследования доказательств подразумевает признание военнослужащей своей вины. Гособвинение просило 12 лет лишения свободы.
В апреле 2020 года в ЦОС ФСБ сообщили, что пресекли деятельность группы, которую создал и курировал начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов. В состав этой группы входила служащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017–2018 годах украинской военной разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности. По данным источника ТАСС, были задержаны Кузьменко и гражданин Украины Константин Ширинг. В их отношении возбудили уголовные дела об измене и шпионаже соответственно.