Власти немецкого Мюнстера запретили транспорт «урановых хвостов» через город. Это затронет поставки в РФ

Городской совет Мюнстера вечером 15 декабря принял решение запретить возить через город радиоактивные материалы. Об этом 16 декабря «Фонтанке» сообщили в экологической организации «Экозащита!», чьи представители присутствовали при принятии решения. («Экозащита!-Женсовет» признана НКО, выполняющим «функции иностранного агента», в 2014 году.)

«Мы очень рады, что городской совет Мюнстера наконец ответил на призывы экологического движения и выступил против дальнейших перевозок урановых отходов из Гронау в Россию. Это вселяет в нас надежду на то, что экспорт урановых хвостов будет полностью остановлен. Мы требуем от нового федерального правительства, а также и от компании Urenco (поставщик «урановых хвостов» из ФРГ в РФ. — Прим. ред.) отнестись с уважением к резолюции Мюнстера и выполнить ее», — сказал после заседания совета в Мюнстере эколог Владимир Сливяк.



Экологи отмечают, что немецкие атомщики могут найти альтернативный путь до побережья Голландии, откуда «урановые хвосты» уходят в Россию, но рассчитывают, что и другие немецкие земли присоединятся к бойкоту.



«Фонтанка» ранее неоднократно сообщала о возобновлении контрактов иностранных компаний с российским «Росатомом» на поставку в РФ так называемых «урановых хвостов» — обеднённого гексафторида урана. Официально материалы поступают в Россию на переработку. Экологи заявляют о ввозе радиоактивных материалов для фактического захоронения. В «Росатоме» поясняли, что материалы станут ценным источником энергии в будущем. Европейские экологи много раз блокировали поезда с грузом.

