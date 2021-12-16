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Власти немецкого Мюнстера запретили транспорт «урановых хвостов» через город. Это затронет поставки в РФ

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Городской совет Мюнстера вечером 15 декабря принял решение запретить возить через город радиоактивные материалы. Об этом 16 декабря «Фонтанке» сообщили в экологической организации «Экозащита!», чьи представители присутствовали при принятии решения. («Экозащита!-Женсовет» признана НКО, выполняющим «функции иностранного агента», в 2014 году.)

«Это напрямую повлияет на транспортировку урановых отходов с уранобогатительной фабрики в немецком Гронау в российский Новоуральск», — отмечается в сообщении экологов.

«Мы очень рады, что городской совет Мюнстера наконец ответил на призывы экологического движения и выступил против дальнейших перевозок урановых отходов из Гронау в Россию. Это вселяет в нас надежду на то, что экспорт урановых хвостов будет полностью остановлен. Мы требуем от нового федерального правительства, а также и от компании Urenco (поставщик «урановых хвостов» из ФРГ в РФ. — Прим. ред.) отнестись с уважением к резолюции Мюнстера и выполнить ее», — сказал после заседания совета в Мюнстере эколог Владимир Сливяк.

Экологи отмечают, что немецкие атомщики могут найти альтернативный путь до побережья Голландии, откуда «урановые хвосты» уходят в Россию, но рассчитывают, что и другие немецкие земли присоединятся к бойкоту.

«Фонтанка» ранее неоднократно сообщала о возобновлении контрактов иностранных компаний с российским «Росатомом» на поставку в РФ так называемых «урановых хвостов» — обеднённого гексафторида урана. Официально материалы поступают в Россию на переработку. Экологи заявляют о ввозе радиоактивных материалов для фактического захоронения. В «Росатоме» поясняли, что материалы станут ценным источником энергии в будущем. Европейские экологи много раз блокировали поезда с грузом.

После общественного резонанса, акций экологов и вмешательства депутатов Законодательного собрания Петербурга ранее была прекращена перевалка контейнеров с «урановыми хвостами» в Морском порту Петербурга. Перегрузку контейнеров перенесли в порт Усть-Луга, несмотря на заявление перевозчика, что это менее удобно.

Летом 2020 года социологи сообщали, что 81 % россиян считают неоправданными контракты на переработку радиоактивных материалов в России. В декабре 2020 года скончался эколог Рашид Алимов, который и привлёк внимание к проблеме.

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Комментарии (4)

Artem_9
А эти умники подумали, куда они эти хвосты девать будут? Кроме России перерабатывать их в ядерное топливо никто не умеет.
RMN
Это возмутительно! Срывать поставки ценного сырья - наглая русофобия.
Надеюсь МИД РФ заявит решительный протест.
HomerMP
Удивительное время: немцы заботятся об экологии России больше чем Росатом, который заботится только о собственной выгоде.
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