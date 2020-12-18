Эколог Рашид Алимов, который известен своей активной деятельностью по информированию россиян о радиационных угрозах, скончался минувшей ночью в больнице Святителя Луки в Санкт-Петербурге от последствий коронавируса. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. «Еще в начале декабря узнавал для них [родственников Рашида Алимова] о его состоянии, и вроде уже все шло более-менее — и тут его снова «накрыло», — написал Вишневский в Facebook.

Фото: из личного архива Рашида Алимова

Информацию подтвердили в организации «Гринпис Россия», с которой эколог сотрудничал в последние годы.



«Мы соболезнуем его семье и тяжело переживаем эту новость… Рашид — один из самых последовательных противников ядерной энергетики и один из лучших экспертов в России по этой теме… Рашид был уникальным экспертом и добрым, весёлым, интеллигентным человеком с невероятным чувством юмора. Нам будет его не хватать», — сказано в сообщении организации.



Ещё в середине нулевых Алимов был одним из тех, кто предал огласке факты перевалки иностранных «урановых хвостов» в порту Санкт-Петербурга. После возникшего общественного резонанса «Росатом» в 2008 году организовал поездку экологов и журналистов в Ангарск, где под открытым небом недалеко от озера Байкал хранились контейнеры с ввезённым из-за рубежа на переработку обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ). Алимову и другим участникам поездки было заявлено, что новые контракты с Западом на ввоз радиоактивных материалов заключаться не будут. Однако спустя 10 лет экологи выяснили, что поток «урановых хвостов» из Германии в РФ возобновился. Рашид Алимов первым рассказал об этом «Фонтанке». В декабре 2019 года эколог обвинялся в самозахвате территории после акции протеста около Гостиного Двора, когда активисты Гринписа пытались привлечь внимание к проблеме ввоза «урановых хвостов». После вмешательства депутатов городского парламента перевалку ОГФУ перенесли из морского порта в черте города в порт Усть-Луга.



Рашид Алимов также известен борьбой со свалками. В том числе благодаря его работе общественные слушания по мусоросжигательному заводу в Санкт-Петербурге были отменены, а Смольный отказался от проекта. Активист вёл экспертную работу для Совета по правам человека при президенте и исследование качества воздуха в Санкт-Петербурге. После радиоактивных выбросов на комбинате Росатома «Маяк» в 2017 году и аварии в Архангельской области в 2019 году благодаря экспертизе Алимова удалось привлечь внимание СМИ и не дать скрыть инциденты. В Гринписе отмечают, что благодаря усилиям эколога загрузка топлива в реакторы плавучей АЭС «Академик Ломоносов» была перенесена из Санкт-Петербурга на базу «Атомфлота» под Мурманском.

Последний комментарий эколога «Фонтанке» касался превышения допустимых норм опасных веществ в городских водоёмах.

Рашиду Алимову было 40 лет. У него осталась дочь.

