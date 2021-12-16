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В Подмосковье девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц после происшествия с 11-летней школьницей, провалившейся в яму с кипятком по дороге в школу.

Как сообщили в региональном управлении СК, это случилось утром 16 декабря в Орехово-Зуево. В результате ЧП ученица была госпитализирована с ожогами.

В настоящий момент следователи устанавливают причины произошедшего и выясняют степень ответственности работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Также свою собственную проверку параллельно проводит прокуратура.

Ранее «Фонтанка» писала, что похожие травмы после разлива кипятка на севере Петербурга получил 40-летний сантехник, который выставлял ограждения в зоне вытекания на улице Есенина и пытался предупредить горожан об аварии.

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