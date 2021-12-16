В Подмосковье девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц после происшествия с 11-летней школьницей, провалившейся в яму с кипятком по дороге в школу.



Как сообщили в региональном управлении СК, это случилось утром 16 декабря в Орехово-Зуево. В результате ЧП ученица была госпитализирована с ожогами.



В настоящий момент следователи устанавливают причины произошедшего и выясняют степень ответственности работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Также свою собственную проверку параллельно проводит прокуратура.

