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Уникальный шанс попасть на церемонию вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Спешите за билетами

Сегодня вечером в «Тинькофф Арене» состоится вручение городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». У читателей «Фонтанки» появился уникальный шанс попасть на церемонию и увидеть всё своими глазами!

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Начиная с сентября именно вы, читатели «Фонтанки» сначала выдвигали номинантов, а затем выбирали лучших из лучших, голосуя за финалистов из топ-10. И вот дождались — все голоса подсчитаны, награды ждут своих героев. Конечно, мы не могли не пригласить на церемонию вручения премии тех, без кого премия не была бы народной — наших читателей. У вас появился уникальный шанс получить билет и вместе с нами аплодировать победителям.

Для того чтобы получить билет, нужно позвонить по номеру +7 (999) 033–07–65 или написать «Хочу билет!» в Telegram или Whatsupp по этому же номеру.

Количество билетов ограничено. Для входа необходимо предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании!

Начало церемонии сегодня, 16 декабря, в 19:00 в «Тинькофф Арене» по адресу: Приморский пр., 80.

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Комментарии (1)

Annonym
=((( Печалька я бы сходил да вот только нет у меня не этого галимого QR Кода и справки о перенесенном ковиде тоже ибо у меня Наверно Есстесвенный Имуннитет к данному Вирусу ! ! !
И Я принципиально не буду рисковать его уничтожить Колясь вскими спутниками , а е еще потому что я Человек а не подопытная Крыса или Хомячок .
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