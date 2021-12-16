Уникальный шанс попасть на церемонию вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Спешите за билетами

Начиная с сентября именно вы, читатели «Фонтанки» сначала выдвигали номинантов, а затем выбирали лучших из лучших, голосуя за финалистов из топ-10. И вот дождались — все голоса подсчитаны, награды ждут своих героев. Конечно, мы не могли не пригласить на церемонию вручения премии тех, без кого премия не была бы народной — наших читателей. У вас появился уникальный шанс получить билет и вместе с нами аплодировать победителям.

Для того чтобы получить билет, нужно позвонить по номеру +7 (999) 033–07–65 или написать «Хочу билет!» в Telegram или Whatsupp по этому же номеру.