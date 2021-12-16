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Каршеринг «сбрил» ограждение на Комендантском

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Утро 16 декабря по традиции начинается с аварии с каршеринговым автомобилем. Пользователь не справился с управлением на пустых улицах Приморского района.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 16 декабря, на Комендантском проспекте, недалеко от одноимённой станции метро, кроссовер каршеринговой компании врезался в ограждение на разделительной полосе. Машина получила сильные повреждения, снесены несколько метров забора.

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По словам очевидцев, за рулём находилась женщина. Её видно на кадрах в группе.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На днях в том же районе на перекрёстке столкнулись сразу два каршеринга. Под удар попали дорожный знак и светофор.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_16126818" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Arboozter
Всегда удивляюсь этим дуракам гонщикам на каршеринге, чужая машина, с тобой договор, ездить нужно предельно осторожно чтобы сэкономить свои деньги. Но тупой наш народ думает вот она халява, это тот же менталитет, у этой тетки как у тех кто прется в быстроденьги и потом скрывается))))))))
Alex000
Очень хорошо. Теперь заплатит и за машинку, и за ограждение.
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