Каршеринг «сбрил» ограждение на Комендантском

Утро 16 декабря по традиции начинается с аварии с каршеринговым автомобилем. Пользователь не справился с управлением на пустых улицах Приморского района.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 16 декабря, на Комендантском проспекте, недалеко от одноимённой станции метро, кроссовер каршеринговой компании врезался в ограждение на разделительной полосе. Машина получила сильные повреждения, снесены несколько метров забора.

