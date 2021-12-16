Каршеринг «сбрил» ограждение на Комендантском

Утро 16 декабря по традиции начинается с аварии с каршеринговым автомобилем. Пользователь не справился с управлением на пустых улицах Приморского района.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 16 декабря, на Комендантском проспекте, недалеко от одноимённой станции метро, кроссовер каршеринговой компании врезался в ограждение на разделительной полосе. Машина получила сильные повреждения, снесены несколько метров забора.
По словам очевидцев, за рулём находилась женщина. Её видно на кадрах в группе.
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На днях в том же районе на перекрёстке столкнулись сразу два каршеринга. Под удар попали дорожный знак и светофор.