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Битва конкурентов каршеринга на Мебельной попала на видео. Красный светил обоим

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Столкновение двух арендованных автомобилей в Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировал регистратор очевидца. На записи видно решительность обоих водителей.

ДТП произошло, напомним, в ночь на 10 декабря на перекрёстке Мебельной и Яхтенной улиц. «Белый «Яндекс.Драйв», не желая останавливаться на красный, врезался в поворачивающий налево черный «Ситидрайв», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

От удара обе машины отлетели в дорожный знак и фонарь. Столбы закачались, светофор выключился. Информации о пострадавших нет.

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Комментарии (1)

***_555
Проскакун. Лишать прав пожизненно.
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