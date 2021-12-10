Битва конкурентов каршеринга на Мебельной попала на видео. Красный светил обоим

Столкновение двух арендованных автомобилей в Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировал регистратор очевидца. На записи видно решительность обоих водителей.
ДТП произошло, напомним, в ночь на 10 декабря на перекрёстке Мебельной и Яхтенной улиц. «Белый «Яндекс.Драйв», не желая останавливаться на красный, врезался в поворачивающий налево черный «Ситидрайв», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
От удара обе машины отлетели в дорожный знак и фонарь. Столбы закачались, светофор выключился. Информации о пострадавших нет.