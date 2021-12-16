Трубу на Наличной, от которой зависит тепло 40 домов, починили

Ремонт ненадёжной трубы на Васильевском острове закончен с опережением сроков. Об этом 16 декабря сообщили в «Теплосети Петербурга».



Как уточнили в компании, специалисты заменили более четырёх метров трубопровода у дома № 45 по Наличной. С работами, завершение которых было намечено на восемь утра, справились к половине первого часа ночи.



«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — добавили в пресс-службе.

