Трубу на Наличной, от которой зависит тепло 40 домов, починили

Ремонт ненадёжной трубы на Васильевском острове закончен с опережением сроков. Об этом 16 декабря сообщили в «Теплосети Петербурга».
Как уточнили в компании, специалисты заменили более четырёх метров трубопровода у дома
«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — добавили в пресс-службе.
О холодных батареях и отсутствии горячей воды «Фонтанке» днём 15 декабря рассказали жители дома 36/2 по Наличной улице. По информации редакции, в зоне работ оказались порядка 40 домов.