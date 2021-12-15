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Жители около 40 домов на Васильевском острове ждут ремонта дырявой трубы и уповают на плюс в ночи

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Ненадёжную трубу у дома 45 по Наличной улице в Петербурге обнаружили специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при плановом объезде днём 15 декабря. По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находится до 40 домов.

Как сообщили в пресс-службе компании, для предотвращения более серьёзного технологического нарушения было принято решение о замене участка. Окончание ремонта намечено на 8 утра 16 декабря. К счастью, синоптики обещают плюсовую температуру этой ночью.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путём замены теплоносителя из обратного трубопровода. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отметили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

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Комментарии (2)

Delon
К изношенной трубе приварят кусок новой. Потом прорвет рядом....Все при деле.
SlawaPiter
Миленький дружок, а в это время в Смольном вовсю идет подготовка к Новому 2022 году...
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