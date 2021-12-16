FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Предновогодние выплаты для пенсионеров хотят сделать регулярными

5
Печать

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который призван сделать выплаты пенсионерам постоянными. Документ направлен в правительство на заключение. Об этом 16 декабря пишут «Известия».

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9 %, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Пенсионеры, относящиеся к социально уязвимой категории граждан, нуждаются в особой поддержке со стороны государства, считают авторы идеи.

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — говорится в документе.

По расчётам депутатов, в 2022 году на эти цели надо выделить 786,2 миллиарда рублей. 66,4 миллиарда хотят направить на выплаты «военным пенсионерам», 719,8 миллиарда — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Выплаты предлагается производить из федерального бюджета, источником дополнительных расходов федерального бюджета могут стать средства ФНБ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года. В профильном комитете верхней палаты российского парламента заверили, что такая мера приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

264940801
Значит точно поднимут тарифы и цены на все!
jfg3322
Т. Е. Просто пенсию раньше дадут))) или накинут подачку?
gatsby55
Осенью дали отдельным категориям 10 тыс - тут же разгон инфляции и рост цен на 30%. Народ не понимает, что это отберут обратно в большем размере и незамедлительно. Но пипл хавает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний