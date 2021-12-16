Предновогодние выплаты для пенсионеров хотят сделать регулярными

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который призван сделать выплаты пенсионерам постоянными. Документ направлен в правительство на заключение. Об этом 16 декабря пишут «Известия».



«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9 % , крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

