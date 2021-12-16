Предновогодние выплаты для пенсионеров хотят сделать регулярными

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который призван сделать выплаты пенсионерам постоянными. Документ направлен в правительство на заключение. Об этом 16 декабря пишут «Известия».
«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка
Пенсионеры, относящиеся к социально уязвимой категории граждан, нуждаются в особой поддержке со стороны государства, считают авторы идеи.
«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — говорится в документе.
По расчётам депутатов, в 2022 году на эти цели надо выделить 786,2 миллиарда рублей. 66,4 миллиарда хотят направить на выплаты «военным пенсионерам», 719,8 миллиарда — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Выплаты предлагается производить из федерального бюджета, источником дополнительных расходов федерального бюджета могут стать средства ФНБ.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года. В профильном комитете верхней палаты российского парламента заверили, что такая мера приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование.