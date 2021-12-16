«В салоне бутылки алкоголя». Стали известны подробности смертельного ДТП на Невском

Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском проспекте, по предварительной информации, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в ночь на 16 декабря сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».



Очевидцы рассказали, что от водителя «исходил резкий запах алкоголя», а в салоне нашли бутылки со спиртным. По предварительной информации, за рулем «Вольксвагена Поло» был уроженец Армении, гражданин РФ. Он проехал на красный на большой скорости и сбил двух человек. ДТП попало на видео. По предварительной информации, погибла девушка, 26-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

