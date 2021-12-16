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«В салоне бутылки алкоголя». Стали известны подробности смертельного ДТП на Невском

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Водитель, сбивший двух пешеходов на Невском проспекте, по предварительной информации, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в ночь на 16 декабря сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что от водителя «исходил резкий запах алкоголя», а в салоне нашли бутылки со спиртным. По предварительной информации, за рулем «Вольксвагена Поло» был уроженец Армении, гражданин РФ. Он проехал на красный на большой скорости и сбил двух человек. ДТП попало на видео. По предварительной информации, погибла девушка, 26-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, из-за ДТП троллейбусы пустили в обход.

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Комментарии (18)

abr
Даниила Хренова, который под наркотиками насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу, приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Интересно, сколько дадут уроженцу Армении.
Свободу Лёхе!
Господи, как думаешь, неужели кто-то решил испытать на этой стране Ветхий Завет, око за око? - Ну, если вы - Дикари, других Законов у Меня для вас.. - нету!
abr
Фамилия его - Ш.Туманов. Фамилию сменил ?
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