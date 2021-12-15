Смертельная авария на Невском пустила в обход троллейбусы

Из-за смертельной аварии на Невском проспекте временно изменены маршруты нескольких троллейбусов. Об этом вечером 15 декабря сообщили в ГУП «Организатор перевозок».
Троллейбус № 1 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского», Невский проспект, Суворовский проспект, разворот на Тульскую улицу, Суворовский проспект, Невский проспект, далее — своя трасса.
Троллейбус № 5 — от конечной остановки «Тульская улица», Невский проспект, мост Александра Невского, Заневский проспект до Таллинской улицы.
Троллейбус № 7 — от конечной остановки «Улица Стахановцев», Невский проспект, мост Александра Невского, далее — своя трасса.
Троллейбус № 10 — от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» до площади Морской Славы.
Троллейбус № 11 — от конечной остановки «Тульская улица», Невский проспект, мост Александра Невского, Заневский проспект до Таллинской улицы.
Троллейбус № 22 — от конечной остановки «Хасанская улица» до Площади Александра Невского.
Вечером 15 декабря на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы легковая машина проехала на красный свет и сбила двоих человек. Один погиб, второй находится в тяжелом состоянии.