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На Невском проспекте насмерть сбили пешехода. Авария попала на видео

Серьезное ДТП произошло вечером 15 декабря на Невском проспекте в районе пересечения с Большой Конюшенной. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

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Судя по видеозаписи, легковушка на большой скорости сбила человека на пешеходном переходе. От удара тот отлетел в сторону. По предварительной информации, пешеход погиб.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Конюшенной из-за аварии собралась пробка.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (32)

ivan5_5e4d10fe646f6
Системе не выroдна жесткая прoфилактика. С этoй ситуации будет на разных этапах кoрмиться масса испoлнителей разных, причем в oснoвнoм бюджетнoro сoдержания. Пoрядoк и oтсутствие таких прoисшествий заставит систему уменьшать саму себя. Так чтo увы.
Nothing
Они уже на Невском! Володимир володимирович! А когда они заселятся в наши квартиры? Вас как Гаранта Конституции вопрошаю! Я к чему? Может нам уже пора коврики постелить? чтоб молится им удобно?
265856848
таких надо сразу изолировать от общества...а ведь кто-то сегодня не дошёл до дома и не увидел семью....кошмар(((
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