Судя по видеозаписи, легковушка на большой скорости сбила человека на пешеходном переходе. От удара тот отлетел в сторону. По предварительной информации, пешеход погиб.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Конюшенной из-за аварии собралась пробка.
На Невском проспекте насмерть сбили пешехода. Авария попала на видео
Серьезное ДТП произошло вечером 15 декабря на Невском проспекте в районе пересечения с Большой Конюшенной. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
Судя по видеозаписи, легковушка на большой скорости сбила человека на пешеходном переходе. От удара тот отлетел в сторону. По предварительной информации, пешеход погиб.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Конюшенной из-за аварии собралась пробка.
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