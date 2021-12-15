Богатейшая женщина России потеряла более 3 млрд долларов в 2021 году

Состояние богатейшей женщины России, основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 3,24 млрд долларов с января по ноябрь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index от 15 декабря.



Сервис оценивает состояние предпринимательницы в 5,85 млрд долларов, в начале года оно составляло 9,09 млрд. Бакальчук находится на 26-м месте в рейтинге самых богатых россиян и на 491-м — в мировом списке. Отметим, в прошлом году она богатела — по оценкам Forbes, в 2021-м ее состояние увеличилось более чем на тысячу процентов.

