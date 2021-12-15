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Богатейшая женщина России потеряла более 3 млрд долларов в 2021 году

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Состояние богатейшей женщины России, основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 3,24 млрд долларов с января по ноябрь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index от 15 декабря.

Сервис оценивает состояние предпринимательницы в 5,85 млрд долларов, в начале года оно составляло 9,09 млрд. Бакальчук находится на 26-м месте в рейтинге самых богатых россиян и на 491-м — в мировом списке. Отметим, в прошлом году она богатела — по оценкам Forbes, в 2021-м ее состояние увеличилось более чем на тысячу процентов.

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Комментарии (3)

Денеб
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" - «Золотой телёнок» (1931 г.)..... Хочется добавить - особенно в России......
ДуремарСПб.
Богатейшие женщины России Кривоногих Кабаева и прочие адъюльтеры.
Brevnault
Говорят, вроде нашла. В другой сумочке.
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