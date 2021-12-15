Центр Гамалеи запатентовал применение вакцины от СOVID-19 для детей старше месяца

Специалисты Центра имени Гамалеи получили патент на решение, относящееся к вакцинации от COVID-19 детей старше одного месяца. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Роспатента.



«Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца», — говорится в тексте.



Отмечается, что разработка детских средств защиты от коронавируса весьма сложна — иммунная система ребенка значительно отличается от иммунной системы взрослого. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей.

