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Центр Гамалеи запатентовал применение вакцины от СOVID-19 для детей старше месяца

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Специалисты Центра имени Гамалеи получили патент на решение, относящееся к вакцинации от COVID-19 детей старше одного месяца. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Роспатента.

«Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца», — говорится в тексте.

Отмечается, что разработка детских средств защиты от коронавируса весьма сложна — иммунная система ребенка значительно отличается от иммунной системы взрослого. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей.

В ведомстве добавляют, что эксперты Федерального института промышленной собственности пришли к выводу о «патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне».

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что опубликуют данные об эффективности «Спутника V» против «омикрон»-штамма коронавируса в течение семи дней.

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Комментарии (5)

265869937
Вот и замечательно, узнаем приблизительное число родителей, которых смело можно лишать родительских прав
vader
На конференции "Врачи за правду", состоявшейся в Москве 12 декабря, был доклад о том, как раннее принудительное вакцинирование оставит в итоге детей без естественного иммунитета. То есть вырастет целое поколение, целиком зависимое от инъекций. Нет регулярных прививок - человек не в состоянии выжить.
Аппаратчик мокрой классификации
Ура! Наконец-то победим подлую новую канаровирусную инфекцию!!! :)))
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