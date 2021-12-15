Центр Гамалеи запатентовал применение вакцины от СOVID-19 для детей старше месяца

Специалисты Центра имени Гамалеи получили патент на решение, относящееся к вакцинации от COVID-19 детей старше одного месяца. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Роспатента.
«Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца», — говорится в тексте.
Отмечается, что разработка детских средств защиты от коронавируса весьма сложна — иммунная система ребенка значительно отличается от иммунной системы взрослого. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей.
В ведомстве добавляют, что эксперты Федерального института промышленной собственности пришли к выводу о «патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне».
Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что опубликуют данные об эффективности «Спутника V» против «омикрон»-штамма коронавируса в течение семи дней.