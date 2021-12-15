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Центр Гамалеи пообещал предоставить данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона» в течение 7 дней

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Центр Гамалеи опубликует данные об эффективности «Спутника V» против «омикрон»-штамма коронавируса в течение семи дней.

«В течение следующих семи дней Центр им. Гамалеи опубликует собственные положительные данные, основанные на репрезентативных образцах сыворотки, о нейтрализующих свойствах против [штамма] «омикрон» как для вакцины «Спутник V», так и для однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы», — сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон».

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Комментарии (5)

266934165
Состав жижи в студию. Иначе все это вилами по воде
NasushnyBread
Вроде штамм "омикрон" не опасен и легко переносится,
на фига нужна вакцина?
LiChaBaTa
Читая такие новости не могу удержаться от смеха - что им стоит дом построить - нарисуют - будут жить!)))
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