Центр Гамалеи пообещал предоставить данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона» в течение 7 дней

Центр Гамалеи опубликует данные об эффективности «Спутника V» против «омикрон»-штамма коронавируса в течение семи дней.
«В течение следующих семи дней Центр им. Гамалеи опубликует собственные положительные данные, основанные на репрезентативных образцах сыворотки, о нейтрализующих свойствах против [штамма] «омикрон» как для вакцины «Спутник V», так и для однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы», — сказано в заявлении (цитата по ТАСС).
Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон».