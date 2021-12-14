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Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «омикрон»

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Центр имени Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон». На данный момент вакцина проходит первую стадию клинических испытаний.

Как сообщил 14 декабря директор научно-исследовательского учреждения Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», первые данные об эффективности препарата против новой разновидности коронавируса могут быть получены уже на следующей неделе.

«В первую очередь мне хотелось бы обсуждать влияние вакцин на те процессы, которые вы перечислили. Я готов предметно и экспериментально обсуждать эту тематику. Думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина «Спутник V», антитела, которые образуются, будут защищать от "омикрон"-штамма», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заразившихся новым штаммом коронавируса россиян были вакцинированы.

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Комментарии (2)

тов
Омикрон у гамальчан
Новая забота
Гинцбург снова плюнет в чан
Вот и вся работа
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