Квартиры в доме причта на Васильевском острове для молодежи отремонтируют за полмиллиарда

Расселенный дом причта на 9-й линии Васильевского острова, 46, отремонтируют за 547 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, речь идет о капитальном ремонте квартир и общедомового имущества.



Заказчиком работ является АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Заявки от подрядчиков принимаются до 24 декабря.



Здание на 9-й линии в 1875 году возвел архитектор Карл Вербицкий, автор более десятка построек на Васильевском острове. Дом расположился на месте нескольких деревянных сооружений. Новое здание предназначалось для причта — служителей Смоленской кладбищенской церкви и их семей. Знаменитыми жителями дома были философ Александр Введенский и историк литературы Павел Висковатов — он руководил гимназией и реальным училищем Г. А. Видемана, которые находились в здании до 1918 года.

