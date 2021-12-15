Квартиры в доме причта на Васильевском острове для молодежи отремонтируют за полмиллиарда

Расселенный дом причта на 9-й линии Васильевского острова, 46, отремонтируют за 547 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, речь идет о капитальном ремонте квартир и общедомового имущества.
Заказчиком работ является АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Заявки от подрядчиков принимаются до 24 декабря.
Здание на 9-й линии в 1875 году возвел архитектор Карл Вербицкий, автор более десятка построек на Васильевском острове. Дом расположился на месте нескольких деревянных сооружений. Новое здание предназначалось для причта — служителей Смоленской кладбищенской церкви и их семей. Знаменитыми жителями дома были философ Александр Введенский и историк литературы Павел Висковатов — он руководил гимназией и реальным училищем Г. А. Видемана, которые находились в здании до 1918 года.
В 2010 году дом был признан аварийным, и его расселили. Через два года его включили в программу «Молодежи — доступное жилье». Планировалась, что пятиэтажка будет капитально отремонтирована в рамках этой программы. К слову, последнюю в Петербурге решили не продлевать, однако, как обещали в Смольном, будут сохранены ее «инструменты».