FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.85р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Квартиры в доме причта на Васильевском острове для молодежи отремонтируют за полмиллиарда

0
Печать

Расселенный дом причта на 9-й линии Васильевского острова, 46, отремонтируют за 547 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, речь идет о капитальном ремонте квартир и общедомового имущества.

Заказчиком работ является АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Заявки от подрядчиков принимаются до 24 декабря.

Здание на 9-й линии в 1875 году возвел архитектор Карл Вербицкий, автор более десятка построек на Васильевском острове. Дом расположился на месте нескольких деревянных сооружений. Новое здание предназначалось для причта — служителей Смоленской кладбищенской церкви и их семей. Знаменитыми жителями дома были философ Александр Введенский и историк литературы Павел Висковатов — он руководил гимназией и реальным училищем Г. А. Видемана, которые находились в здании до 1918 года.

В 2010 году дом был признан аварийным, и его расселили. Через два года его включили в программу «Молодежи — доступное жилье». Планировалась, что пятиэтажка будет капитально отремонтирована в рамках этой программы. К слову, последнюю в Петербурге решили не продлевать, однако, как обещали в Смольном, будут сохранены ее «инструменты».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний