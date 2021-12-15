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«Главный показатель — удовлетворенность граждан». Путин поручил укрепить первичное звено здравоохранения

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Президент России на совете по стратегическому развитию и нацпроектам призвал серьезно активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения.

«Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения. <...> И то, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи — это главный, интегральный показатель эффективности нашей работы», — заявил Владимир Путин 15 декабря на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства посетовал, что пока показатель эффективности «достаточно скромный». Путин отметил, в планах по улучшению «нет ничего необычного». Он призвал не ждать будущего, а уже сейчас вложить средства в развитие здравоохранения.

Он добавил, что пандемия нанесла «серьезный удар» по всему миру. В России коронавирус наложился на демографический спад.

Накануне Путин пообещал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с COVID-19 в Новый год.

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Комментарии (31)

Ruth D. Armstead
Нет ничего , кроме...
"Вова! Жги!!!!"
J.Yagn
Ха-ха-ха! Вот только сегодня была в поликлинике, где на 25 участков было всего на 3 педиатра, и всем наплевать к кому и куда записывался! 77 Приморского района, если что.
Piter Russo
Ну как обычно, слава правильные, а по существу издевательство.
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