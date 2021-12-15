«Главный показатель — удовлетворенность граждан». Путин поручил укрепить первичное звено здравоохранения

«Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения. <...> И то, насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи — это главный, интегральный показатель эффективности нашей работы», — заявил Владимир Путин 15 декабря на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России на совете по стратегическому развитию и нацпроектам призвал серьезно активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения.

Глава государства посетовал, что пока показатель эффективности «достаточно скромный». Путин отметил, в планах по улучшению «нет ничего необычного». Он призвал не ждать будущего, а уже сейчас вложить средства в развитие здравоохранения.

Он добавил, что пандемия нанесла «серьезный удар» по всему миру. В России коронавирус наложился на демографический спад.

Накануне Путин пообещал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с COVID-19 в Новый год.

