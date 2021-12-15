«Мастера парковки» продолжают тормозить трамваи на Карповке. Водитель Infiniti отличился прямо перед машиной ДПС

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на набережной Карповки припаркованный автомобиль Infiniti перегородил проезд трамваю 40-го маршрута. Если остальные машины на фото припаркованы у тротуара, то «Инфинити» — почти вплотную к трамвайным путям. Возможно, пробраться дальше водитель не смог из-за снега. Иронично, что прямо за ним припаркован автомобиль ДПС, но стимулом выбрать место получше для автомобилиста это не стало.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что задержка в движении трамваев составила 16 минут — с 15:28 до 15:44. Водитель машины объявился сам. Причем за сегодняшний день это уже третий случай на набережной Карповки. До этого еще один «мастер парковки» задерживал трамваи около получаса — с 14:38 до 15:10, но тоже уехал сам. А вот утром машину пришлось эвакуировать. Она остановила движение почти на час, и трамваи были вынуждены временно пустить в объезд.