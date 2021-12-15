FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Мастера парковки» продолжают тормозить трамваи на Карповке. Водитель Infiniti отличился прямо перед машиной ДПС

Автомобилисты весь день не дают проезда трамваям в Петроградском районе Петербурга. С утра из-за припаркованных машин электротранспорт задерживался уже трижды.

5
Печать

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на набережной Карповки припаркованный автомобиль Infiniti перегородил проезд трамваю 40-го маршрута. Если остальные машины на фото припаркованы у тротуара, то «Инфинити» — почти вплотную к трамвайным путям. Возможно, пробраться дальше водитель не смог из-за снега. Иронично, что прямо за ним припаркован автомобиль ДПС, но стимулом выбрать место получше для автомобилиста это не стало.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что задержка в движении трамваев составила 16 минут — с 15:28 до 15:44. Водитель машины объявился сам. Причем за сегодняшний день это уже третий случай на набережной Карповки. До этого еще один «мастер парковки» задерживал трамваи около получаса — с 14:38 до 15:10, но тоже уехал сам. А вот утром машину пришлось эвакуировать. Она остановила движение почти на час, и трамваи были вынуждены временно пустить в объезд.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AndreyGid
вот светило бы этому кловану на Инфинити тысяч пятьдесят штраф за парализованную работу общественного транспорта-так сто раз бы при парковке машину обошел и подумал -мешает ли кому то. А раз цена вопроса пару тысяч и то процентов пять что накажут-никто и не парится.
Daster
Дороги чистить надо
Alex3nev
А ДПС вообще всегда пофиг. Сколько раз видел, как прямо у них на глазах народ на красный едет. Совершенно бесполезная структура. Уберите ДПС и что изменится? Ничего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний