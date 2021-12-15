Трамваям пришлось менять маршрут из-за мастера парковки на Карповке

Неправильно припарковавшийся автомобилист нарушил трамвайное движение на Петроградской стороне утром 15 декабря. Встав на узкой набережной Карповки, он перекрыл дорогу трамваям.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что с 9:22 там не проехать. Маршрут № 40 пришлось пустить в объезд.



Отметим, что трамваи регулярно встают на Карповке, в Свечном переулке и некоторых других узких улицах в центре Петербурга, где водители не могут оценить ширину проезжей части.



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Позже в «Горэлектротрансе» добавили, что трамваи поехали в 10:20. Автомобиль забрал эвакуатор.