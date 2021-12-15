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Трамваям пришлось менять маршрут из-за мастера парковки на Карповке

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Неправильно припарковавшийся автомобилист нарушил трамвайное движение на Петроградской стороне утром 15 декабря. Встав на узкой набережной Карповки, он перекрыл дорогу трамваям.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что с 9:22 там не проехать. Маршрут № 40 пришлось пустить в объезд.

Отметим, что трамваи регулярно встают на Карповке, в Свечном переулке и некоторых других узких улицах в центре Петербурга, где водители не могут оценить ширину проезжей части.

* * *

Позже в «Горэлектротрансе» добавили, что трамваи поехали в 10:20. Автомобиль забрал эвакуатор.

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Комментарии (18)

Алик-1
Интуиция говорит о женщине, занятой своими важнейшими делами. У нее и лопаты нет, и махать лопатой не ее царское дело.
Delon
Наверное, блохер припарковался.
vvivanov
Пусть редакция поснит, в чем претензия к парковке? Есть нарушение ПДД? Автомобиль припаркован у края проезжей части.
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