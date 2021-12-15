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Семеро, включая ребенка, погибли в лобовом ДТП в Калмыкии, еще троих увезли с тяжелыми травмами

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Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия
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Лобовое столкновение двух легковых машин унесло сразу семь жизней в Калмыкии. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, 15 декабря около 7:40 на 272-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Ставрополь», лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Vitz под управлением 45-летней жительницы Астраханской области и Hyundai Solaris, за рулем которого был 38-летний житель Юстинского района. По предварительным данным, женщина на «Тойоте» выехала на встречную полосу.

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В результате ДТП в «Тойоте» погибли пятеро, в «Хёндэ» — двое, в том числе ребенок. Трех человек из «Соляриса» доставили в больницу. В пресс-службе республиканской больницы им. П.П. Жемчуева ТАСС рассказали, что с места ДТП к ним привезли двух женщин в возрасте около 40 лет и 30-летнего мужчину. Все они находятся в крайне тяжелом состоянии. Документов у пострадавших не было.

ГУ МВД по Республике Калмыкия

Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход расследования прокуратура поставила на контроль.

Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

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