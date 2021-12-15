FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Приговор художнику из Магадана остался в силе, несмотря на показания петербуржца о том, что омоновца никто не бил

3
Печать

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении художника Ильи Першина, признанного виновным в применении насилия к омоновцу на одной из январских акций.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который ранее не допрашивался. Он пояснил, что в октябре 2021 года наткнулся на новость о приговоре Першину и понял, что видел в тот день всё, что легло в основу уголовного дела. Очевидец находился в 10–15 метрах от того места, где боец ОМОНа встал на колено после полученной травмы. Свидетель рассказал, что силовик побежал за Першиным, но в процессе погони либо сам упал, либо поскользнулся на льду. Ударов сотруднику ОМОН, по словам допрошенного, никто не наносил.

Защитники осужденного художника считают приговор чрезмерно суровым, несоразмерным содеянному. Адвокаты просили отменить его и оправдать их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Сам Першин также просил отпустить его. Сидеть молодому человеку надоело, обострились заболевания.

Прокурор же настаивал на том, что приговор является законным и обоснованным, назначенное наказание справедливым, просил оставить его без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции не стал ничего менять, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Суд усмотрел в действиях художника намерения побить омоновца. Этого вполне достаточно.
VKuser1708951
Это неправильный свидетель, поэтому суд его показания игнорирует!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний