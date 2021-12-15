Приговор художнику из Магадана остался в силе, несмотря на показания петербуржца о том, что омоновца никто не бил

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении художника Ильи Першина, признанного виновным в применении насилия к омоновцу на одной из январских акций.
В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который ранее не допрашивался. Он пояснил, что в октябре 2021 года наткнулся на новость о приговоре Першину и понял, что видел в тот день всё, что легло в основу уголовного дела. Очевидец находился в 10–15 метрах от того места, где боец ОМОНа встал на колено после полученной травмы. Свидетель рассказал, что силовик побежал за Першиным, но в процессе погони либо сам упал, либо поскользнулся на льду. Ударов сотруднику ОМОН, по словам допрошенного, никто не наносил.
Защитники осужденного художника считают приговор чрезмерно суровым, несоразмерным содеянному. Адвокаты просили отменить его и оправдать их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Сам Першин также просил отпустить его. Сидеть молодому человеку надоело, обострились заболевания.
Прокурор же настаивал на том, что приговор является законным и обоснованным, назначенное наказание справедливым, просил оставить его без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции не стал ничего менять, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.