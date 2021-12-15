Приговор художнику из Магадана остался в силе, несмотря на показания петербуржца о том, что омоновца никто не бил

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении художника Ильи Першина, признанного виновным в применении насилия к омоновцу на одной из январских акций.



В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который ранее не допрашивался. Он пояснил, что в октябре 2021 года наткнулся на новость о приговоре Першину и понял, что видел в тот день всё, что легло в основу уголовного дела. Очевидец находился в 10–15 метрах от того места, где боец ОМОНа встал на колено после полученной травмы. Свидетель рассказал, что силовик побежал за Першиным, но в процессе погони либо сам упал, либо поскользнулся на льду. Ударов сотруднику ОМОН, по словам допрошенного, никто не наносил.

