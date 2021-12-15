Корабль землян впервые в истории коснулся Солнца

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказало о «гигантском шаге в изучении Солнца».
«Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, корону, замерив частицы и магнетические поля», — сообщается 15 декабря на сайте NASA.
В сообщении подчеркивается, что космический корабль впервые в истории коснулся Солнца. В NASA назвали это «гигантским шагом».
Зонд должен собрать информацию, которая даст представление о влиянии звезды на Солнечную систему.
Parker Solar Probe, который получил название в честь американского астрофизика Юджина Паркера, покинул Землю в августе 2018 года, а уже к ноябрю подошел к Солнцу.