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Корабль землян впервые в истории коснулся Солнца

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказало о «гигантском шаге в изучении Солнца».

«Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, корону, замерив частицы и магнетические поля», — сообщается 15 декабря на сайте NASA.

В сообщении подчеркивается, что космический корабль впервые в истории коснулся Солнца. В NASA назвали это «гигантским шагом».

Зонд должен собрать информацию, которая даст представление о влиянии звезды на Солнечную систему.

Parker Solar Probe, который получил название в честь американского астрофизика Юджина Паркера, покинул Землю в августе 2018 года, а уже к ноябрю подошел к Солнцу.

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Комментарии (5)

f0ntan
Хорошая компьютерная графика. Как в фантастических фильмах. У солнца этот зонд снимают со стороны, как будто весь путь до солнца рядом с ним летел дрон для съемки. Дальше они сообщат и на компьютере нарисуют, что их зонд влетел в глубь солнца
261860121
Какой сексуальный заголовок! Прямо история любовной прелюдии.
gramm
Судя по выражению "магнетические поля" автор не более 6 классов осилил.
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