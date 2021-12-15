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В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Потому что подъехали те, кто её любит

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С начала 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления. Это на 6,1% больше, чем годом ранее, когда рост не достигал даже 2%.

Участники рынка связывают нынешнюю динамику с желанием некоторых потребителей сэкономить. Дополнительный фактор — восстановление числа мигрантов, в рацион которых входит недорогая лапша, 15 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Как пишет издание, в денежном выражении продажи продукта за 11 месяцев подскочили на 16% год к году, в 2020-м рост был на уровне 7,4%. В натуральном выражении — на 6,1% в текущем и на 1,7% в прошлом году.

Генеральный директор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева придерживается мнения, что рост продаж связан со спросом на лапшу у покупателей с небольшим уровнем дохода. Продукт, по ее наблюдениям, стали приобретать граждане, которые ранее относились к нему негативно. Например, пенсионеры.

По словам директора департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon) Ильи Мышенко, лапша быстрого приготовления становится востребованной на фоне подорожания многих продуктов питания.

Свое мнение также выразил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что рост продаж является следствием количественного роста целевой группы потребителей. В этом году, по его словам, восстановилось число трудовых мигрантов после резкого их сокращения в 2020-м из-за ковид-ограничений. Между тем для них лапша быстрого приготовления — постоянная часть рациона из-за дешевизны и легкости готовки.

В конце сентября «Фонтанка» писала, что многие торговые сети наблюдают перебои с поставками «Доширака». В дефиците оказался тот, что с говяжьим и куриным вкусом. В проблеме разбирался корреспондент издания.

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Комментарии (15)

f0ntan
Больше привлекают ролики, где показывают, как этот дощик использовать в качестве строительного материала для косметического ремонта, латания дыр и трещин
bugs-bunny
Дошик - еда не бедных людей. Может быть офисного планктона. У гастеров, сужу по своим дачным узбекам, с питанием все поставлено хорошо. Им гастрит/язва тут не нужны и лечить их не будут, хотя "страховка" вроде бы входит в стоимость их "патента". Посмотрите как и чем они затариваются пакетами в сетевых лабазах по 2-3 человека. Много хлеба, яйца, курятина, макароны, рис на плов, картошка, морковка, лук. Кто-то из братии кашеварит и везет в термосах, так что иногда автобус весь пропахнет самсой какой-нибудь. Или на стройке есть плитка, где все готовится.
Банин
Я обалдел пару раз в дни школьных каникул как группы школьников-экскурсантов накидывались на полки с дошиком. Училка сразу на входе их сориентировала куда бежать за лапшой
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