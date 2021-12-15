В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Потому что подъехали те, кто её любит

С начала 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления. Это на 6,1% больше, чем годом ранее, когда рост не достигал даже 2%.



Участники рынка связывают нынешнюю динамику с желанием некоторых потребителей сэкономить. Дополнительный фактор — восстановление числа мигрантов, в рацион которых входит недорогая лапша, 15 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.



Как пишет издание, в денежном выражении продажи продукта за 11 месяцев подскочили на 16% год к году, в 2020-м рост был на уровне 7,4%. В натуральном выражении — на 6,1% в текущем и на 1,7% в прошлом году.

