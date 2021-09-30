Без паники! Он вернется. Исчезновение «Доширака» — реальность, но все не так плохо, как кажется

Фото: Jk Lee / Pixabay.com Поделиться Поделиться







Проблемы с ассортиментом популярной в народе лапши быстрого приготовления «Доширак» на рынке связывают с модернизацией его производства в Рязани, но чиновники опровергают эти слухи. «Фонтанка» выяснила: новые поставки в Петербурге ждут после 10 октября.

Перебои с поставками «Доширака» многие торговые сети наблюдают уже две недели. Те, кто не запасся впрок, сейчас вынуждены продавать только непопулярные вкусы с какими-нибудь креветками или вообще грибами. За самыми дефицитными — острым говяжьим и утонченным куриным — придется побегать.



Попытки дозвониться до корейского производителя приносят переменный и неочевидный успех. В головной компании, «Доширак Рус» в Москве, трубку снимают, но там никто ничего не говорит и на «алло!» не отзывается. На заднем плане отчетливо слышно уверенного мужчину, кому-то что-то объясняющего на чистом корейском. Похоже, мы попали на какое-то производственное совещание, но понять, о чем там идет речь, в силу филологической немощи корреспондент не смог.

На заводе в Раменском повезло попасть на русскую речь. Девушка-секретарь на всякий случай заверила, что завод работает и не останавливался, но никаких комментариев она не дает и панике не поддается. Казалось бы, новости хорошие, но ведь раменский — первый, но не единственный завод корпорации Koya в России. Главный, где на двух производственных линиях, собственно, и делается «Доширак», находится в Рязани. И вот до него-то дозвониться не удалось уже совсем никак.

Журналисты в Екатеринбурге нашли документальное подтверждение тому, о чем все говорили, но не могли поверить, — корейский производитель действительно приостановил производство в России: «...на заводе в г. Рязань по техническим причинам произведена остановка производственной линии, в связи с чем ООО «Доширак Рус» не сможет произвести отгрузку в полном объеме поступивших заказов», — пишет партнерам коммерческий директор компании Ли Чун Кын.



Письмо старое — еще от июня этого года, но и логистические цепочки в масштабах страны вещь не быстрая. Более того, уже ближе к вечеру четверга власти Рязанской области поспешили опровергнуть за корейцев разговоры о приостановке завода по состоянию на сегодняшний день.

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», — со всей ответственностью уполномочили ТАСС заявить в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Не об этом ли пытался сказать корреспонденту по-корейски мужчина в головном офисе компании?

Однако факты говорят сами за себя куда красноречивее чиновников.

«Уже две недели не можем дождаться наш контейнер с «Дошираком» — нас заранее предупреждали, что так будет», — рассказывают «Фонтанке» представители продуктовой сети «Реалъ». Там слышали про сложности на рязанском заводе, но надеялись, что запасов хватит. Однако под конец разговора все же обрадовали корреспондента: «Новую поставку ждем 10 октября».



Примерно такие же сроки называют и другие сети, столкнувшиеся с дефицитом «Доширака». Совсем нет никакого «Доширака» в службе доставки «Самокат». Там также подтверждают перебои и связывают их с модернизацией завода. «В некоторых дарксторах в Петербурге ещё остались последние единицы товара, но проблемы с поставками и правда есть. Подобная ситуация сейчас в большинстве городов присутствия «Самоката», кроме Сибирского региона, Башкортостана и Краснодарского края. Когда возобновятся поставки, сказать не можем», — сообщили в компании.

Как и в любой критической ситуации, на плаву всегда остаются самые сильные. «Магнит» и «Лента» официально заявили, что у них все в порядке с лапшой.

«Лента» не испытывает проблем с лапшой быстрого приготовления, необходимый запас продукции есть как в магазинах, так и в распределительных центрах компании. Поставщики компании делают все необходимое, чтобы сохранить нужный объём поставок», — заверили редакцию в сети. Более того, в сервисе доставки у нее все основные вкусы «Доширака» также есть.



Чего не скажешь, к примеру, о «Магните» — на момент написания статьи в его интернет-магазине в Петербурге к доставке предлагался всего один вид — классический с говядиной. Знатоки понимают, что далеко не каждый готов на такое, к нему надо прийти — слишком остро. Однако ассортимент сильно зависит от адреса доставки — в каких-то магазинах может повезти, и удастся найти самый популярный — куриный. Также весь ассортимент доступен пока в «Перекрестках» и «Океях» — по крайней мере, там можно оформить доставку где-то через 40 минут, где-то на следующий день. Но в приложениях особо оговаривается, что какого-то конкретного товара может не оказаться.

В планах у корейского концерна расширение производственной линейки (они также делают пюре, снеки и безалкогольные напитки) на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Бизнес группы Koya, владеющей маркой, в России вполне успешен и кормит сам себя. Суммарная выручка трех подразделений в 2020 году — 21 млрд рублей, чистая прибыль — под 2 миллиарда. С 2019 года ООО «Доширак Рус» посылает на родину дивиденды — примерно по 250 миллионов год.



PS: Ранее "Фонтанка рассказывала, из чего сделаны «дошираки» и кому их лучше не есть.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

