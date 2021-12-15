В Югре мигрантам запретили водить такси и маршрутки, а также продавать алкоголь

В частности, как следует из текста постановления , подписанного губернатором ХМАО Натальей Комаровой, гастарбайтерам теперь запрещено работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, трудиться на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговать в розницу алкогольными напитками, включая пиво, и табачными изделиями в специализированных магазинах и работать доставщиками продуктов питания и напитков. Также от мигрантов в Югре освободили сферу образования.

Отметим, что запрет на деятельность гастарбайтеров в некоторых отраслях экономики региона власти ХМАО уже накладывали в январе 2020 года, однако позднее он был снят.

Ранее аналогичный запрет мигрантам работать таксистами, водителями автобусов, пекарями, учителями и воспитателями в детских садах ввели в Калининградской области.

