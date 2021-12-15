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В Югре мигрантам запретили водить такси и маршрутки, а также продавать алкоголь

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югра ввели для мигрантов запрет на трудовую деятельность сразу в нескольких отраслях.

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В частности, как следует из текста постановления, подписанного губернатором ХМАО Натальей Комаровой, гастарбайтерам теперь запрещено работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, трудиться на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговать в розницу алкогольными напитками, включая пиво, и табачными изделиями в специализированных магазинах и работать доставщиками продуктов питания и напитков. Также от мигрантов в Югре освободили сферу образования.

Отметим, что запрет на деятельность гастарбайтеров в некоторых отраслях экономики региона власти ХМАО уже накладывали в январе 2020 года, однако позднее он был снят.

Ранее аналогичный запрет мигрантам работать таксистами, водителями автобусов, пекарями, учителями и воспитателями в детских садах ввели в Калининградской области.

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Комментарии (21)

f0ntan
Что такое мигранты? Понятно, что люди нерусской национальности без паспорта РФ к ним относятся бесспорно. А если лицо нерусской национальности уже получило паспорт РФ и является гражданином РФ, он мигрант? На него распространяются ограничения Комаровой в Югре?
Дмитрий_1111
молодцы какие
VKuser151346904
Молодцы!!!! Так надо по всей России. Еще и медицину для них надо закрыть и силовые структуры. А то как вызвать врача или полицию, так оглы сплошные...ну в Питере и Москве власти трусливые...не пойдут на это...
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