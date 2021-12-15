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После странного пожара в квартире петербургского бизнесмена возбуждено дело. Жить мужчине придется пока в другом месте

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Полиция Приморского района возбудила уголовное дело статье «Умышленное уничтожение имущества» после пожара в квартире бизнесмена.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, квартира совладельца компании «Одежда Дочаком» Никиты Антонова на улице Новой выгорела полностью. Сумма ущерба составила около 4,7 млн рублей.

«Фонтанка» писала, что перед тем, как помещение полыхнуло, гражданская жена предпринимателя обнаружила, что дверь в квартиру вскрыта, и вызвала полицию.

Как только дверь в квартиру открыли и вошли, произошёл хлопок, повалил густой едкий дым. Люди успели выскочить.

В полиции предприниматель сообщил, что у него сейчас затяжной корпоративный конфликт, с которым он и связывает произошедшее.

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