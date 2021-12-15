Мурашко: Коронавирусом заболевают 3,9% вакцинированных, 700 тыс. человек остаются под наблюдением

Коронавирусом в России заболевают около
«Среди вакцинированных 3,9 % где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более
Под медицинским наблюдением в стране, по словам Мурашко, продолжают оставаться более 700 тыс. человек с COVID-19. «Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — отметил он.
Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что угрозы жизни для пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса в настоящее время нет.