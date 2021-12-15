Мурашко: Коронавирусом заболевают 3,9% вакцинированных, 700 тыс. человек остаются под наблюдением

Коронавирусом в России заболевают около 3,9 % прошедших вакцинацию граждан. При этом не более 1,7 % из них попадают в больницы. Об этом на съезде профсоюза работников здравоохранения 15 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Среди вакцинированных 3,9 % где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7 % », — цитирует министра здравоохранения ТАСС.



Под медицинским наблюдением в стране, по словам Мурашко, продолжают оставаться более 700 тыс. человек с COVID-19. «Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — отметил он.

