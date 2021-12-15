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Мурашко: Коронавирусом заболевают 3,9% вакцинированных, 700 тыс. человек остаются под наблюдением

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Коронавирусом в России заболевают около 3,9 % прошедших вакцинацию граждан. При этом не более 1,7 % из них попадают в больницы. Об этом на съезде профсоюза работников здравоохранения 15 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Среди вакцинированных 3,9 % где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7 %», — цитирует министра здравоохранения ТАСС.

Под медицинским наблюдением в стране, по словам Мурашко, продолжают оставаться более 700 тыс. человек с COVID-19. «Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — отметил он.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что угрозы жизни для пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса в настоящее время нет.

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Комментарии (10)

А13579
А всего болеют приблизительно 3% в год. Интересная статистика…
266456205
Не хило! Получается так: было вакцинировано полностью 67млн, 3.9% от этого 2.6 млн заболевших вакцинированных. Всего заболело, грубо говоря за 2 года 10млн. Делим сумму на 2, получается 5 млн за последний год. На не уколотых остаётся 2.4 млн. Т.е.меньше, чем вакцинированных. Ну и к чему тогда вся эта возня?
BobCat2
Исходя из несложных вычислений по данным с официального сайта получается, что если 3,9% - это заболеваемость вакцинированных (считаем что двумя компонентами), то невакцинированные заболевают в 8,9%... Ну то есть вероятность заболеть снижается почти в 3 раза.
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