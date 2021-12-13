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Глава Минздрава заявил, что эффективность вакцин против «омикрон»-штамма будут проверять до трёх недель

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Проверка эффективности вакцин против «омикрон»-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. Об этом 13 декабря рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью на телеканале «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что план работ по данному вопросу составлен, работы ведутся. Специалисты проведут большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных россиян для того, чтобы определить особенности поведения вируса и понять разные титры.

Министр добавил, что в настоящее время угрозы жизни для пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса нет.

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Комментарии (5)

Милая +
Готовят Новогодний сюрприз. Кто отгадает, тот будет или внепланово вакцинирован, или получит куар-код, или и то и другое вместе. И результаты данного исследования станут всем нам важным Новогодним подарком. Ждём с нетерпением!
Аппаратчик мокрой классификации
Ой! Какой разный, этот марашка! :)))
Денеб
Можно и не проверять.... И так, понятно, что скрепоносный Спутник (сваренный с молитвой!) защищает от любого штамма... А кто не согласен, тот - иноагент, пятая колонна и вообще враг народа....
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