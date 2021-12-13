Глава Минздрава заявил, что эффективность вакцин против «омикрон»-штамма будут проверять до трёх недель

Проверка эффективности вакцин против «омикрон»-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. Об этом 13 декабря рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью на телеканале «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что план работ по данному вопросу составлен, работы ведутся. Специалисты проведут большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных россиян для того, чтобы определить особенности поведения вируса и понять разные титры.