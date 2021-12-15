ЗакС Петербурга начал работу по новому регламенту. Депутаты будут голосовать поименно

Парламент Петербурга проведет 15 декабря первое заседание по новому регламенту — теперь депутаты голосуют не тайно, а поименно. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.
Постановление о новом регламенте депутаты приняли 8 декабря. Заседание в новом формате стартовало в 10 часов утра.
Итоги голосования по каждой инициативе ЗакС обязан публиковать на своем официальном сайте в разделе «Результаты поименного голосования» до конца дня, следующего за днем заседания.
Однако парламентарии оставили возможность проголосовать и тайно. Для этого инициаторами должны выступить пятеро депутатов, а предложение должны поддержать больше половины их коллег — то есть не менее 26 депутатов. Отметим, для того, чтобы «засекретить» голосование, хватит одной фракции «Единой России», ее члены занимают 30 из 50 мест в парламенте.
Кроме того, тайным будет и голосование по вопросам о награждении почетными знаками за безупречную службу Санкт-Петербургу и за особый вклад в развитие города.
Председатель Законодательного собрания Александр Бельский высказывался, что нововведение «значительно повышает ответственность каждого из парламентариев за принятые им решения».
Напомним, что фракция «Яблока» предлагала отказаться от возможности переводить голосование в тайный режим, но эта поправка была отклонена.
До сих пор Заксобрание голосовало по умолчанию тайно, и узнать, как конкретный депутат проголосовал по определенной инициативе, было невозможно, если сам парламентарий не рассказывал об этом.