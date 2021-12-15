ЗакС Петербурга начал работу по новому регламенту. Депутаты будут голосовать поименно

Парламент Петербурга проведет 15 декабря первое заседание по новому регламенту — теперь депутаты голосуют не тайно, а поименно. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.



Постановление о новом регламенте депутаты приняли 8 декабря. Заседание в новом формате стартовало в 10 часов утра.



Итоги голосования по каждой инициативе ЗакС обязан публиковать на своем официальном сайте в разделе «Результаты поименного голосования» до конца дня, следующего за днем заседания.



Однако парламентарии оставили возможность проголосовать и тайно. Для этого инициаторами должны выступить пятеро депутатов, а предложение должны поддержать больше половины их коллег — то есть не менее 26 депутатов. Отметим, для того, чтобы «засекретить» голосование, хватит одной фракции «Единой России», ее члены занимают 30 из 50 мест в парламенте.

