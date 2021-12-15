Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по ВКС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду видеосаммит, на котором обсудят широкий круг тем, в том числе двустороннюю повестку и агрессивную риторику США и НАТО, сообщает 14 декабря ТАСС.
Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общение будет продолжительным по времени, вступительные слова планируют сделать открытыми для прессы. Представитель Кремля отметил при этом чрезвычайную важность предстоящего разговора и добавил, что контакты Путина и Си Цзиньпина всегда примечательны своей глубиной. По итогам переговоров состоится брифинг помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.
По словам Пескова, в ходе саммита лидеры обменяются мнениями по международной повестке дня. «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», — отметил представитель Кремля. Кроме того, Песков в очередной раз указал, что РФ видит «весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки», что также требует обсуждения между Россией и Китаем.
Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе энергодиалог, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговлю. Традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам, добавил представитель Кремля.