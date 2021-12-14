Не добраться до магазина, не припарковать машину. Как вредят петербуржцам неубранные сугробы

На машины скидывают лед, с коляской не проехать к магазину, из-за сугробов не хватает парковочных мест. Об этом рассказывают петербуржцы, столкнувшиеся с трудностями из-за плохой уборки снега.
Как рассказала «Фонтанке» 14 декабря читательница, в ЖК «Кантемировский» внутриквартальные выезды «абсолютно не убраны», из-за чего с коляской невозможно добраться даже до магазина. Жительница Смольнинского округа тоже недовольна снегом: говорит, в Заячьем переулке и на Суворовском проспекте, Дегтярном переулке парковка платная, но мест не хватает из-за сугробов.
На ситуацию пожаловался также подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» — по его словам, во дворах за Московским вокзалом на машины скидывают с крыши лед.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В Петербурге усиливают борьбу со снегом. Для этого создадут специальную карту с объектами, которые следует убирать, а дворники будут выходить на работу не позднее пяти утра.