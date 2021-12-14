Не добраться до магазина, не припарковать машину. Как вредят петербуржцам неубранные сугробы

На машины скидывают лед, с коляской не проехать к магазину, из-за сугробов не хватает парковочных мест. Об этом рассказывают петербуржцы, столкнувшиеся с трудностями из-за плохой уборки снега.



Как рассказала «Фонтанке» 14 декабря читательница, в ЖК «Кантемировский» внутриквартальные выезды «абсолютно не убраны», из-за чего с коляской невозможно добраться даже до магазина. Жительница Смольнинского округа тоже недовольна снегом: говорит, в Заячьем переулке и на Суворовском проспекте, Дегтярном переулке парковка платная, но мест не хватает из-за сугробов.