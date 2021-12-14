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Не добраться до магазина, не припарковать машину. Как вредят петербуржцам неубранные сугробы

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На машины скидывают лед, с коляской не проехать к магазину, из-за сугробов не хватает парковочных мест. Об этом рассказывают петербуржцы, столкнувшиеся с трудностями из-за плохой уборки снега.

Как рассказала «Фонтанке» 14 декабря читательница, в ЖК «Кантемировский» внутриквартальные выезды «абсолютно не убраны», из-за чего с коляской невозможно добраться даже до магазина. Жительница Смольнинского округа тоже недовольна снегом: говорит, в Заячьем переулке и на Суворовском проспекте, Дегтярном переулке парковка платная, но мест не хватает из-за сугробов.

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На ситуацию пожаловался также подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» — по его словам, во дворах за Московским вокзалом на машины скидывают с крыши лед.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В Петербурге усиливают борьбу со снегом. Для этого создадут специальную карту с объектами, которые следует убирать, а дворники будут выходить на работу не позднее пяти утра.

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Комментарии (11)

shushu
Может убирают снег и не слишком хорошо, но во многом механизированная уборка затруднена как раз припаркованными вдоль дорог машинами. Как там убрать трактором, если машины стоят и занимают целый ряд вдоль поребрика.
Brevnault
"на Суворовском, и Дегтярном проспектах" ???
polinmole
Сегодня наблюдала на Манежном штук 10 машин заваленных снегом с двух сторон. Горами снега. Скинули с крыш, и "почистили" проезжую часть.И видно, что некоторые пытались выехать, машины чистые, видны следы от безуспешной попытки выехать. И это платная парковка! Бездельники и дармоеды! Хорошо если эти бедолаги - жители из реестра, а если нет, представляю какие штрафы им прилетят. А что творится у Мариинской больницы?! Туда же не развлекаться приезжают в самом деле! Ни ума, ни совести, ни сострадания у ответственных за это!
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