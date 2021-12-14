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В Петербурге на территории завода, который хотят снести, разгорается пожар, номер уже повысили

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На улице Профессора Попова вечером 14 декабря загорелся офис. Огонь охватил 20 квадратных метров в помещении и на 50 — на кровле, сообщает 14 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Сообщение о возгорании в доме 38 поступило в 19:54, уже в 20:17 пожару присвоили номер 1-БИС. С огнем борются 27 спасателей и 6 единиц техники.

По этому адресу находится аккумуляторный завод «Ригель», включающий как советские, так и дореволюционные здания. В августе КГИОП согласовал там строительство жилого дома. Подчеркивалось, что реализация зависит от востребованности продукта самого завода.

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Комментарии (6)

Matraskin
Сжигать и сносить с помощью МЧС ....традиция?
260807761
Девелоперы лютуют)
Matraskin
Продукт завода не востребован....
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