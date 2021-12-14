В Петербурге на территории завода, который хотят снести, разгорается пожар, номер уже повысили

На улице Профессора Попова вечером 14 декабря загорелся офис. Огонь охватил 20 квадратных метров в помещении и на 50 — на кровле, сообщает 14 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме 38 поступило в 19:54, уже в 20:17 пожару присвоили номер 1-БИС. С огнем борются 27 спасателей и 6 единиц техники.



По этому адресу находится аккумуляторный завод «Ригель», включающий как советские, так и дореволюционные здания. В августе КГИОП согласовал там строительство жилого дома. Подчеркивалось, что реализация зависит от востребованности продукта самого завода.

