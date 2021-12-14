«Может перегрузить системы здравоохранения». «Омикрон» добрался до 77 стран

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 77 странах. Об этом 14 декабря на брифинге в Женеве заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», — добавил он (цитата по ТАСС).



Гебрейесус подчеркнул, что опасность «омикрона» ранее недооценивали. По его словам, даже если штамм не вызывает тяжелого заболевания, он может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения.

