«Может перегрузить системы здравоохранения». «Омикрон» добрался до 77 стран

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 77 странах. Об этом 14 декабря на брифинге в Женеве заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», — добавил он (цитата по ТАСС).
Гебрейесус подчеркнул, что опасность «омикрона» ранее недооценивали. По его словам, даже если штамм не вызывает тяжелого заболевания, он может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения.
Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под штамм «омикрон». Вакцина проходит первую стадию клинических испытаний.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство заразившихся новым штаммом россиян были вакцинированы.