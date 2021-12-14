FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Может перегрузить системы здравоохранения». «Омикрон» добрался до 77 стран

6
Печать

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 77 странах. Об этом 14 декабря на брифинге в Женеве заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», — добавил он (цитата по ТАСС).

Гебрейесус подчеркнул, что опасность «омикрона» ранее недооценивали. По его словам, даже если штамм не вызывает тяжелого заболевания, он может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под штамм «омикрон». Вакцина проходит первую стадию клинических испытаний.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство заразившихся новым штаммом россиян были вакцинированы.

По теме (14)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

LiChaBaTa
Он мозги перегружают этим имитаторам компетентности из ВОЗ и их друзьям в России.
angel of death
ну как там в Кабо-Верде?
няш-мяш, Кабо-Верде уже наш? =)
xepnuminu
и чё там в Нигерии сейчас, или в Эфиопии на родине воза главы?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний