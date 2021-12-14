Из-за строительства газохимического комплекса в Усть-Луге взлетели цены на недвижимость

В Кингисеппском районе Ленинградской области из-за строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге стоимость квартир теперь не отличается от недвижимости в центре Петербурга. Для возведения завода по производству СПГ планируется привлечь около 70 тысяч сотрудников, однако о том, где остановится рабочая сила, не сообщалось.



Как пишет 47news, теперь цена одного квадратного метра в районе порта начинается от 100 тысяч рублей, тогда как в остальных местах варьируется от 25–40 тысяч рублей. Так, 56-метровая «двушка» в деревне Большое Кузёмкино покупателю обойдется в 32,5 млн рублей, а «трешку» в том же доме потенциальному арендатору предлагают за 100 тыс. в месяц. Есть варианты и подешевле. К примеру, в квартале Ленрыба трехкомнатную квартиру в 72 «квадрата» продают за 11,3 млн рублей. Еще дешевле будет в Кингисеппе, который также подрос в цене. Там за трешку (90 кв. м) просят 8 млн рублей.

