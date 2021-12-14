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Коммунальный блок Смольного готовит реформу отрасли ЖКХ

Жилищно-коммунальный блок Смольного готовит предложения по реформе отрасли. Об этом в интервью «Фонтанке» 14 декабря рассказал профильный вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий.

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«У нас очень много вопросов по отрасли, мы готовим ее реформу. И как только она пройдет всестороннюю экспертизу, мы будем предлагать ее правительству. Где-то скальпелем, где-то более серьезные реформы, — рассказал он. — У нас есть видение, как это сделать, возьмем московский опыт, попросим денег на технику, посмотрим, какие по технике сделать приоритеты».

Он добавил, что в ближайшее время предметом управленческих решений будет подъем статуса работников сферы, которые работают непосредственно на земле: дворников, водителей уборочной техники, сотрудников садово-парковых хозяйств. В числе задач — рост зарплат и создание комфортных условий труда.

Подробнее о том, как в городе решается проблема со снегом и наледью, читайте в полной версии интервью.

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Комментарии (5)

Kostyn
Главное должно быть в реформе то чего все жители города ждут 30 лет, когда каждый в своей квартире сможет регулировать уровень температуры отопления! Второе, это когда горячая вода и вода из батарей не будет одной и той же коричневой жидкостью! Когда начнут мыть парадные не раз в год! У нас в нашей парадной жила женщина, она сама молча мыла раз в месяц всю парадную сверху до низу, по своему личному желанию, ничего никому не предъявляя. Но померла несколько лет назад, и все в парадной всегда грязно. Я бы этой женщине памятник поставил, вспоминая о ней, в сердцах, помыл два окна в парадной. К ЖКХ очень много вопросов, уборка от снега, уборка листвы, простая уборка территории от мусора. Летом когда было жарко шел смрад от контейнеров с помойки, потому что они не закрываются. Крысы! Везде бегают по ночам. А уж о чердаках я молчу. Лазил на чердак инженер, то что мне интернет подключал, жутко ругался, сказал, что там 20 см слой голубиного дерьма, что это все рассадник всякой заразы и инфек
BobCat2
Если раньше реформирование - это был передел собственности, то теперь реформирование - это включение в цепочку «предприятие-потребитель» новых посредников.
Dimitry Antonov
На моей памяти, реформирование ЖКХ идёт уже не менее тридцати лет, и останааливаться не собирается. Зато наблюдается некая тенденция, каждый раз происходит какое-нибудь переподчинение, передел активов, списание долгов и потеря каких-либо накоплений.
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