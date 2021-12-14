Коммунальный блок Смольного готовит реформу отрасли ЖКХ

Главное должно быть в реформе то чего все жители города ждут 30 лет, когда каждый в своей квартире сможет регулировать уровень температуры отопления! Второе, это когда горячая вода и вода из батарей не будет одной и той же коричневой жидкостью! Когда начнут мыть парадные не раз в год! У нас в нашей парадной жила женщина, она сама молча мыла раз в месяц всю парадную сверху до низу, по своему личному желанию, ничего никому не предъявляя. Но померла несколько лет назад, и все в парадной всегда грязно. Я бы этой женщине памятник поставил, вспоминая о ней, в сердцах, помыл два окна в парадной. К ЖКХ очень много вопросов, уборка от снега, уборка листвы, простая уборка территории от мусора. Летом когда было жарко шел смрад от контейнеров с помойки, потому что они не закрываются. Крысы! Везде бегают по ночам. А уж о чердаках я молчу. Лазил на чердак инженер, то что мне интернет подключал, жутко ругался, сказал, что там 20 см слой голубиного дерьма, что это все рассадник всякой заразы и инфек