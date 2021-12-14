Коммунальный блок Смольного готовит реформу отрасли ЖКХ

«У нас очень много вопросов по отрасли, мы готовим ее реформу. И как только она пройдет всестороннюю экспертизу, мы будем предлагать ее правительству. Где-то скальпелем, где-то более серьезные реформы, — рассказал он. — У нас есть видение, как это сделать, возьмем московский опыт, попросим денег на технику, посмотрим, какие по технике сделать приоритеты».
Он добавил, что в ближайшее время предметом управленческих решений будет подъем статуса работников сферы, которые работают непосредственно на земле: дворников, водителей уборочной техники, сотрудников садово-парковых хозяйств. В числе задач — рост зарплат и создание комфортных условий труда.
Подробнее о том, как в городе решается проблема со снегом и наледью, читайте в полной версии интервью.