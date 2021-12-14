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Из-за погоды в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

Оттепель и ветер принесли в Петербург опасный гололед и налипание мокрого снега. В городе до утра объявлен «желтый» уровень опасности.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По информации Росгидрометцентра России, с семи часов вечера 14 декабря до семи утра 15 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба городской администрации. Причиной стали «гололедно-изморозевые отложения с налипанием местами мокрого снега».

«Желтый» является вторым уровнем опасности и означает потенциально опасную погоду. Водителей просят по возможности отказаться от личного транспорта из-за высокого риска ДТП, а если такой возможности нет, проявлять особую осторожность. Пешеходов тоже призывают к максимальной осторожности. «Фонтанка» показывала, как петербуржцы вынуждены пробираться по городу заледеневшими тротуарами. Вдобавок, опасность поджидает еще и сверху — с крыш. За день в Петербурге от падения льда пострадали несколько человек.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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Так уж прямо и "жёлтый" - если насчёт ковид-китайцев в Ленэкспо, то это на жёлтую публикацию смахивает, а если про пожелтевшие листики подо льдом, то больше на журнал "Юный натуралист" похоже...
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