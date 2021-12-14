На Марата срезали опасные балконы, которые рисковали рухнуть до капремонта

Представитель ТСЖ «Марата 68» Алла Батышева уточнила, что все 24 балкона будут демонтированы силами администрации. «Да, некоторые жители недовольны такой мерой, но речь идет о безопасности прохожих. Снег и перепады температур могли просто привести к трагедии», — рассказала она.

Как рассказывала «Фонтанка», районная комиссия и сотрудники ГУ МЧС по Петербургу еще весной обязали ТСЖ заказать экспертизу по состоянию балконов в доме-памятнике. Она показала, что все 24 балкона в 21 квартире находятся в аварийном состоянии. Под охрану они не попадают, поэтому их демонтажу КГИОП не препятствовал. Однако в ТСЖ заявляли, что срезать конструкции своими силами не позволяют долги собственников перед организацией, а капитальный ремонт фасада намечен только на 2027 год.

