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На Марата срезали опасные балконы, которые рисковали рухнуть до капремонта

В центре Петербурга демонтировали опасные балконы на улице Марата, 68, к которому не могли приступить несколько месяцев. Об этом «Фонтанке» 14 декабря сообщили в администрации Центрального района.

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Представитель ТСЖ «Марата 68» Алла Батышева уточнила, что все 24 балкона будут демонтированы силами администрации. «Да, некоторые жители недовольны такой мерой, но речь идет о безопасности прохожих. Снег и перепады температур могли просто привести к трагедии», — рассказала она.

Как рассказывала «Фонтанка», районная комиссия и сотрудники ГУ МЧС по Петербургу еще весной обязали ТСЖ заказать экспертизу по состоянию балконов в доме-памятнике. Она показала, что все 24 балкона в 21 квартире находятся в аварийном состоянии. Под охрану они не попадают, поэтому их демонтажу КГИОП не препятствовал. Однако в ТСЖ заявляли, что срезать конструкции своими силами не позволяют долги собственников перед организацией, а капитальный ремонт фасада намечен только на 2027 год.

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Комментарии (3)

Kilrathi
Самое интересное начнется, если выясниться, что снос внешних стен дешевле их ремонта - жителям террасы за счет города,
Аппаратчик мокрой классификации
А сосули(ТМ) они могут также срезать?
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