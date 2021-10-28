Произойдет катастрофа. На Марата не могут срезать аварийные балконы, которые рискуют рухнуть до капремонта

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Попытки перенести сроки пока ни к чему не привели, экспертиза по аварийности «затерялась» в бюрократической машине.

Дом на Марата был построен в 1832–1833 и перестроен в 1900–1903.

Тревогу в преддверии зимнего сезона забили представители управляющей организации ТСЖ «Марата, 68», которые обратились различные органы власти. «Наш дом находится в аварийном состоянии, что подтверждено полученными экспертизами. Балконы (24 шт.) находятся в аварийном состоянии абсолютно все, фасад дома также в аварийном состоянии», — говорится в письме организации, которое было адресовано «Фонтанке», губернатору Петербурга, главе администрации Центрального района, районной прокуратуре, а также председателю Жилищного комитета.



Опасная ситуация, как сообщается в нем, произошла в середине августа, когда порывами ветра с одного из балконов сорвало железный лист. «Он висел очень опасно, пришлось принять меры и вызвать скалолазов», — сказали в ТСЖ. Помимо прочего, как уточнили там, по дому идут трещины из-за просадки фундамента. «Я даже мерил тепловизором в одной из квартир, где есть трещина, и было видно, как оттуда поддувает», — сказал инженер управляющей компании в разговоре с «Фонтанкой».

Капитальный ремонт здания намечен только на 2027–2029 годы, а за это время, по словам председателя ТСЖ Елены Батышевой, может произойти «катастрофа». «Правление ТСЖ волнует безопасность граждан, которые ходят под балконами, в свою очередь, мы сделали все необходимые мероприятия. Ввиду того, что наступают холода, сильные ветра и выпадение осадков, все это может ухудшить нынешнюю ситуацию, поэтому необходимо произвести серьезные мероприятия, связанные с безопасностью собственников и пешеходов. Необходимо в срочном порядке произвести ремонтные работы балконов и фасада, а значит ускорить процесс подготовки всех необходимых документов», — сказано в письме управляющей компании.



Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»

О том, что конструкции, возможно, являются аварийными, ТСЖ сообщило в администрацию еще весной. В мае районная комиссия и сотрудники ГУ МЧС по Петербургу вышли на адрес и обследовали их. Подтвердилось, что балконы далеко не в лучшем состоянии. Управляющую организацию обязали сделать первые противоаварийные мероприятия — выставить ограждения и уведомить жителей, что на балконы выходить нельзя. УК разместила объявления об аварийной обстановке, оградила территорию, а также прошлась по квартирам и опечатала балконы. Однако безопасности, как отмечают в ТСЖ, это не добавило. «Конструкции прохожие либо сбивают, либо уносят, а ограничительную ленту срывают», — сказала управляющая ТСЖ Алла Батышева. Помогло бы, как считают там, расставить по периметру фасада защитную галерею, но на нее у УК нет средств. «Собираемость низкая. Суммарный долг перед ТСЖ — около миллиона», — сказали «Фонтанке» в организации.

Тем временем в центре города, как писала «Фонтанка», проходит масштабная программа по демонтажу аварийных балконов. Однако те дома, куда приходят с болгаркой, не имеют охранный статус. При этом сама программа требует немалых средств. Только в этом году демонтаж почти 60 балконов обойдется в 8 млн рублей. С памятниками, как уточняют в районной администрации, все сложнее и дороже.



В начале лета из-за состояния здания комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культур направил предостережение в адрес администрации Центрального района. Также КГИОП отправил письмо в Жилищный комитет по вопросу переноса сроков работ по капремонту фасада. Там уточнили, что задание на ремонт комитет выдавал ТСЖ еще в 2012 году, однако никаких документов на согласование для этого так и не поступило.

В КГИОП уточнили, что балконы в доме предметом охраны не являются.

После весеннего обхода ТСЖ обязали сделать техническое заключение, которое подтвердило аварийность отдельных конструкций, а именно 24 балконов в 21 квартире. В нем сказано, что наблюдается «силовое воздействие расширяющихся продуктов коррозии металлических элементов», а также «нарушение гидроизоляции и водоотвода с плит балконов». «Все балконы выполнены при надстройке здания, предположительно в 1961 году, и признаны находящимися в аварийном состоянии из-за разрушения металла несущих рам. Рекомендована полная замена всех балконов», — заверяют эксперты.

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Чиновники отправили заключение в Жилищный комитет. В сентябре, как уточнили в администрации Центрального района, он его рассмотрел и выдал положительный ответ, который позволяет приблизить капремонт. В самом же жилкоме соответствующих документов сначала не нашли, но позже уточнили, что они были направлены в Фонд капремонта «для проверки и предоставления на рассмотрение рабочей группы для принятия решения о соответствии документов фактическому состоянию». В самой организации об этом не знают. «Информация о возможном аварийном состоянии МКД в фонде отсутствует», — уточнили там. На каком этапе документы по Марата, 68 исчезли из поля зрения структур пока неясно ни для ТСЖ, ни для самих специалистов.

Объемы и сроки, предусмотренные региональной программой, которая сформирована на 25 лет вперед, определяют жилищники, но фонд является техническим исполнителем. В целях реализации программы и конкретизации сроков формируется еще и краткосрочный план на три года. Как уточнили в фонде, на Марата, 68 действительно предусмотрен капитальный ремонт фасада, и намечен он все еще на 2027–2029 годы. Работы по краткосрочному плану по адресу не предусмотрены, так как у фонда «отсутствуют основания для их подготовки и выполнения».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

