На все готовенькое. Кому интересно купить квартиру сразу с мебелью

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Такой запрос находит отклик как у застройщиков, так и у производителей мебели, заинтересованных в крупных заказах. Участники круглого стола «Фонтанки» рассказали, как въехать в полностью обставленную квартиру и почему на этом можно сэкономить. Новые потребности

Спрос на квартиры с меблировкой действительно есть — и это не мода, а долгосрочный тренд, считают в группе «Самолет». Эту опцию девелопер запустил весной 2021 года, стартовав с кухнями с техникой и системами хранения. Сейчас порядка 70% квартир в тех ЖК, где есть такое предложение, уже приобретают с мебелью.



— Ремонт и покупка мебели, особенно такого сложного продукта, как кухня, — это стресс для клиента, — говорит Ирина Лебедева, руководитель направления «Мебель» группы «Самолет». — Мы берем эти заботы на себя, разрабатываем дизайн и опциональную часть вместе с конструкторами и дизайнерами. Вместо «кешбэка» мы предлагаем клиентам «таймбэк»: пусть наши клиенты потратят время на что-то более приятное, чем беготня по магазинам, выбор, замеры, проектирование, ожидание доставки и установки кухни и шкафов. Также расходы на меблировку можно включить в тело ипотечного кредита.

— Мы предоставляем возможность клиенту дозаказать меблировку как на этапе сделки, так и при получении ключей, — продолжила Яна Кадомцева, директор по продажам компании Полис Групп. — Начали работать с меблировкой примерно год назад и поняли: самое важное в компании-партнере — возможность индивидуального подхода к каждому клиенту и пакетные выгодные предложения. Сейчас мы сотрудничаем с Первой мебельной фабрикой, что очень удобно. Пока доля сделок с меблировкой относительно небольшая — не более 5–10%. Ее мы предлагаем отдельным договором, который заключается между Первой мебельной фабрикой и покупателем. В ДДУ включать эту услугу не планируем. Цели значительно нарастить объем у нас нет, выбирает всегда клиент. При этом мы понимаем, что в будущем этот сервис будет актуальным и развитым, поэтому не отстаем от нынешних тенденций.



— Мы активно меблируем сервисные апартаменты, и сейчас у нас самый большой пул юнитов среди застройщиков в Петербурге, — заявил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК ПСК. — Но в этом сегменте мы предоставляем услуги не только по меблировке. Предлагаем конечный продукт: апартаменты с техникой, мебелью, текстилем. Это востребовано покупателями, которые приобретают апартаменты для сдачи в аренду. Обязательное условие для передачи в управление — унифицированный комплект обстановки. В таком жилье мебель используется более интенсивно, поэтому мы предъявляем особые требования к износостойкости и долговечности материалов. Поставщиков выбираем среди тех, кто имеет опыт работы с гостиничными сетями и действующими апарт-отелями. Спрос зависит от сегмента — около 40% покупателей в бюджетном сегменте меблируют апартаменты, в более высоком — до 80%. Сегмент апартаментов активно развивается, и таких проектов становится все больше, подтверждают и производители мебели.

— Фабрика исторически занималась мебелью для отелей и много лет обставляла гостиницы под ключ, — рассказал Александр Шестаков, генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика». — В апартаментах меблировка более востребована, особенно в Москве. Однако и в жилье тоже повысился спрос: растет трудовая миграция — и многие купившие квартиру здесь хотят при переезде получить готовое жилье. Так как в нашей группе компаний есть и направление строительства домов, то мы рассматриваем разные схемы коллаборации двух видов деятельности. В целом это гораздо интереснее, чем продавать мебель в розницу: нет ценовой нагрузки от содержания розничной сети — в итоге для застройщика мебель обойдется дешевле. К тому же на нее можно давать длительную гарантию.

Несколько лет назад Первая мебельная фабрика даже приобрела швейцарский завод Bruno Piatti, занимающий львиную долю рынка офисной мебели и систем хранения в стране. В Швейцарии предприятие как раз занималось меблировкой квартир под сдачу, и его приобрели вместе с пакетом разработанных моделей кухонь и мест для хранения. По словам Александра Шестакова, сегодня мощности производства позволяют делать большие объемы мебели — ее собирают роботы, а смонтировать на месте можно очень быстро. Например, один из апарт-отелей на 300 комнат обставили всего за 2–3 месяца.

В компании «Дом одет» еще пять лет назад предугадали спрос на меблировку и разработали соответствующее предложение. Однако ориентировались тогда на потребности не столько застройщиков, сколько потребителей цифровой эпохи и миллениалов, которым важен качественный практичный продукт, довольно простой, но сразу в полной комплектации.

— Мы отличаемся от мебельных компаний и сервисов, продающих мебель, тем, что у нас производство появилось уже после самого сервиса, — рассказал Юсуп Магомедов, основатель компании «Дом одет». — Когда мы начинали, многие застройщики еще не принимали это продукт, считая, что людям это не нужно. Со временем мы поняли, что одних систем хранения недостаточно: у нашего потребителя основной запрос именно на комплексность — вплоть до установки карнизов. Клиент не хочет получать лишь часть и докупать, например, технику, декор, недостающую мебель. И сейчас мы подходим к задаче сервисно и комплексно. Дальше будем разрабатывать экосистему, окружая человека всеми нужными функциями и сервисами, чтобы он вообще никуда не ходил.

— Мы начинали именно с апарт-отелей и, посмотрев на их стандартизированное оснащение, поняли, что систему можно перенести и на частное жилье, — добавил Кирилл Рузанов, директор по развитию компании «Дом одет». — Сейчас стараемся привести клиента к более стандартизированному, узконаправленному продукту: условно, чтобы он выбирал не из сотни вариантов оттенков, а из 5–10. Сейчас мы сужаем и цифровизуем предложение, чтобы сократить число взаимодействий и повысить число интернет-покупок наших комплектов. В идеале хотим выстроить полностью электронное взаимодействие всех частей треугольника «мы — застройщики — покупатель».

Светлое в тренде

Личные предпочтения в мебели, конечно, у всех разные, однако есть и общие тенденции: они позволяют предлагать варианты, которые понравятся покупателям.

Доля современной мебели стала выше, а вот спрос на классический дизайн, наоборот, ежегодно сокращается, отметил Александр Шестаков. Сейчас также заметно уменьшение среднего чека на мебель — уменьшаются доходы населения. По мнению эксперта, решение здесь одно — включение меблировки в ипотечный кредит, что даст возможность покупателю квартиры позволить себе обстановку достойного уровня. Иначе приобретение по остаточному признаку повлечет за собой потребительский кредит, а это дополнительная финансовая нагрузка и понижение класса и качества. По словам эксперта, в будущем мебель будет становиться проще, но прочнее и качественнее.



При этом тренд готовой обстановки постепенно добирается и до элитного сегмента.

— В Москве появился рынок довольно дорогого жилья с меблировкой — он требует полной комплектации, начиная от межкомнатных дверей высокого уровня, — добавил он. — Наши мощности позволяют выпускать 1000 шкафов в день, так что мы готовы к расширению поставок.

У «Самолета» есть собственное дизайн-бюро, которое разрабатывает стандарты отделки и дизайнерские решения. Создавая кухонные гарнитуры, в компании отталкивались от потребностей людей: проводили клиентские исследования, привлекали дизайн-бюро, конструкторов, фабрики-производители, сторонних консультантов, проектную команду для создания лучшего товарного предложения.

— Мы не собираемся ограничиваться меблировкой в части кухонь и систем хранения — в декабре запускаем мебельный конструктор, — рассказала Ирина Лебедева. — Это электронная витрина, где будут представлены мебель, товары для обустройства, предметы декора и другие товары для дома. Можно будет приобрести мебель в интернет-магазине в режиме online или сертификат c номиналом на обстановку. В рамках нашего мебельного конструктора можно работать не только с каталогом товаров, но и с готовыми интерьерными решениями. Отталкиваясь от квартирографии, мы подобрали сеты меблировки и декора в разных стилях: неоклассика, модерн, скандинавский и стиль лофт. Четыре варианта доступны для наших клиентов в Москве. В 2022 году мебельный конструктор будет доступен клиентам в Санкт- Петербурге и других городах, где строит «Самолет». А на цифровой платформе, которую скоро запустят в рамках нашей экосистемы, будут размещены все услуги — в том числе ремонт, индивидуальная отделка и меблировка.



Более 50% квартир «Полис Групп» сдается с предчистовой отделкой, поэтому новоселам требуется сначала сделать ремонт. Как уточнила Яна Кадомцева, при выборе дизайна люди чаще всего склоняются к классическому стилю, нейтральным светлым тонам в отделке, что особенно оправданно в компактных квартирах.

В апартаментах проще угодить клиенту с внешним видом помещения, так как по большей части они предназначены не для жизни, а для сдачи в аренду.

— Мы предлагаем стандартизированный продукт в едином стиле в рамках отдельно взятых апарт-отелей, который диктуется стилистикой самого проекта, — говорит Сергей Софронов. — Дизайн-студия разрабатывает проект для лобби, зоны ресепшен, общественных пространств. Этот же единый дизайн-код используется в самих апартаментах. Дизайн и функционал диктует назначение помещения, которое будет сдаваться в аренду: например, во всех номерах мы ставим кровати вместо диванов, не поставим диван вместо кровати, которая делится на части, предполагая заселение двух разнополых человек.

А в чем выгода?

Покупка квартиры на этапе строительства фиксирует цену — в том числе и на обстановку. К тому же в сегменте В2В поставщики дают застройщикам более интересные цены, и соответственно те предлагают конечному покупателю цену ниже рынка, отметила Ирина Лебедева.

— У нас стройка в среднем занимает 24 месяца — то есть фактически мы фиксируем цену, и клиент получит меблировку по ценам двухлетней давности, несмотря на риски роста цен на стройматериалы, — пояснила она. — Второе — включение в тело ипотечного кредита обойдется гораздо дешевле потребительского кредита, так как меблировка — дорогое удовольствие, даже одно кухонное пространство. В наших пакетах кухонь есть пять единиц встраиваемой техники и сантехника.

— Наша средняя цена на мебель для застройщиков — минус 40% от розницы, — говорит Александр Шестаков. — Но все-таки не стоит смотреть только на цену. Есть такая закономерность — чем больше формальдегида в плите, тем ниже стоимость. Так что слишком дешевая мебель может быть просто опасной. По этой причине мы почти перестали участвовать в аукционах на рынке госзаказов для школ и армии, поскольку в 44-ФЗ все решает только цена, а мы не готовы демпинговать за счет качества, как некоторые участники рынка. — У компании «Полис Групп» меблировка не включается в ипотеку, а идет отдельным договором, — добавила Яна Кадомцева. — Первая мебельная дает нам сегодня пакеты на разные типы метражей и планировок с возможностью дозаказа мебели по цене гораздо ниже рынка. К тому же можно подобрать обстановку не только пакетно, но и индивидуально. Этим занимается сама фабрика, а мы передаем им заинтересованного в покупке клиента. Плюсы здесь — фиксация стоимости на момент покупки и возможность купить в рассрочку.

— Мы подключали даже психологов и поняли, что в эконом-классе клиент больше идет за ценой, чем за таймбэком, — продолжил Юсуп Магомедов. — Ему тоже дорого время, но он не располагает большим бюджетом и гонится за ценой. Нередко клиенты уходили в поисках лучшей стоимости, но потом возвращались — их радует цена, которую мы можем дать за счет больших объемов. А вот в бизнес-классе другая история — финансовое положение у людей другое, и они как раз четко идут за экономией времени.

С одной стороны, мебель можно найти в магазинах довольно дешево, но с другой — помимо цены товара нужно учесть множество вещей — доставку, сборку, установку, подключение, сантехнику-электрику, напомнил Кирилл Рузанов.

— Клиенты еще не до конца это понимают и многое недооценивают, думая лишь о цене голого товара, — пояснил он. — Мы делаем все «под ключ» — и клиент экономит, потому что все это «вшито» в продукт. Частая проблема — в квартире с отделкой не хватает розеток под технику. При необходимости мы спроектируем с партнером и розеточную разводку, и карту сетей, чтобы наша кухня встала как надо. По совокупности, с учетом работ и товаров, комплексный продукт выходит выгоднее покупки всего по отдельности.

— Мы видим, что стоимость мебели растет — материалы существенно дорожают. У покупателя есть возможность зафиксировать текущие цены на меблировку, которую мы закупаем оптом. Обстановка для наших апартаментов не продается в розницу, она изготавливается из износостойких материалов под конкретные размеры разных типов, — продолжил Сергей Софронов. — Если сдавать юниты через УК, то необходимо обставлять именно тем, что мы предлагаем. Это позволит создать гостиничный продукт в единой концепции и стиле. У нас есть собственники, которые планируют сдавать апартаменты самостоятельно, — у них нередко большой пул номеров в разных апарт-отелях от разных застройщиков и есть собственные управляющие. Они тоже приобретают мебель, которую мы предлагаем, так как это выгоднее, чем в розницу.

От двери до шкафа

Готовая меблировка уже много лет развивается во всех странах мира, и мы к этому уже приходим, подытожил Александр Шестаков. По его словам, лидером здесь станет тот, кто придет в нишу быстрее, — и застройщики на верном пути. А государство, скорее всего, скоро сделает эту опцию законодательно обязательной — как минимум, в бюджетном жилье.

— Это будущее, которое уже с нами навсегда, — считает Юсуп Магомедов. — Так же, как с доставкой и онлайн-покупками: чем дальше, тем более активно это будет развиваться. Однако хотелось бы, чтобы застройщики как принимающие окончательное решение насчет цены шли бы нам навстречу и понимали, что нам как поставщикам снижение цены на 20 тысяч может быть критичным — приходится изыскивать более дешевые материалы и так далее. В то время как для покупателя это снижение цены может и не быть принципиальным в рамках общего бюджета покупки квартиры.

— Это долгосрочный восходящий тренд с поправкой на нашу ментальность, — полагает Сергей Софронов. — Востребованность в меблировке квартир застройщиком во многом зависит от класса жилья. В основном это продукт для массового и комфорт-сегмента. В «бизнесе» и «элите» собственники скорее предпочтут какие-то индивидуальные решения — не только по обстановке, но и по отделке.

— Вопрос меблировки стал актуальнее, пакетное решение действительно дешевле, и популярность этого варианта будет расти, — говорит Яна Кадомцева. — Но вопрос, как более правильно реализовать готовый продукт, остается открытым: при проектном финансировании не всегда возможно включать ее в стоимость квартиры или в ипотеку.

— Мы рассматриваем развитие меблировки как часть большого долгосрочного тренда, когда дом станет местом сосредоточения разных услуг — апартаменты в этом плане как раз подталкивают рынок, — заметил Кирилл Рузанов. — Сначала арендное жилье, а дальше и обычное будет обрастать сервисами и готовой мебелью. Со временем и в «комфорт-классе» появятся опции, как в «элите»: полноценный ресепшен, электронные услуги и так далее.

— Мы видим устойчивый тренд, особенно в сегменте массового жилья, — добавила Ирина Лебедева, — и скоро станет нормой жизни, когда все решения в части дизайна, эргономики и расстановки мебели в квартирах продумывают за покупателя. Тем не менее остается процент покупателей в элитном, дорогом ценовом сегменте, которые будут платить за персонализацию, — им готовые решения от девелоперов, вероятно, не будут интересны.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»