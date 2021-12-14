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После падения мужчины из окна 12-го этажа в Колпино его соседа-сантехника отправили в СИЗО

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Колпинский райсуд не поверил 19-летнему жителю Колпино, обвиняемому в страшной смерти соседа по коммуналке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 декабря, у Ростислава Кашубы, как озвучило следствие в суде, около десяти вечера 12 декабря произошел конфликт с соседом в коридоре коммунальной квартиры на 12 этаже дома по улице Металлургов. Молодой человек якобы нанес мужчине несколько ударов. После одного из них сосед спиной выбил окно и упал с высоты 12 этажа на землю. От полученных травм он скончался на месте.

После этого Кашуба скрылся с места совершения преступления, первую помощь соседу не оказал, скорую не вызвал.

Сам обвиняемый вину не признает. И просил у суда более мягкую меру пресечения, чем следствие, в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Суд отправил молодого человека в изолятор до 12 февраля.

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