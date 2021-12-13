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В Колпино из окна коммуналки на 12-м этаже выбросили мужчину. Задержан сантехник

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Коммунальные отношения стали причиной трагедии в Колпино.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря, накануне около половины одиннадцатого вечера в полицию поступило сообщение от жителя коммунальной квартиры в доме 4 по проспекту Металлургов. Он сообщал, что за стенкой сильно ругались и дрались мужчина и женщина, после чего раздался звук бьющегося стекла и падающего тела.

Прибывший на место наряд полиции нашел на земле у указанного дома тело 46-летнего гражданина Украины в джинсах и футболке. Погибший жил в Петербурге нелегально.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого — 19-летнего жителя той же коммуналки, работающего сантехником в районном ЖКС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

261847251
Двенадцатиэтажная коммуналка?
Т.е. где-то в 80е годы людям продолжали давать комнаты в новостройках, а не квартиры?
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