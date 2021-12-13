В Колпино из окна коммуналки на 12-м этаже выбросили мужчину. Задержан сантехник

Коммунальные отношения стали причиной трагедии в Колпино.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря, накануне около половины одиннадцатого вечера в полицию поступило сообщение от жителя коммунальной квартиры в доме 4 по проспекту Металлургов. Он сообщал, что за стенкой сильно ругались и дрались мужчина и женщина, после чего раздался звук бьющегося стекла и падающего тела.



Прибывший на место наряд полиции нашел на земле у указанного дома тело 46-летнего гражданина Украины в джинсах и футболке. Погибший жил в Петербурге нелегально.

