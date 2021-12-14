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Молодые мамы из Петербурга жалуются на снежную кашу. У одной женщины украли коляску во время борьбы с сугробом

Петербурженки, недавно ставшие мамами, тяжело переносят потепление в городе. Снег, превратившийся в грязную кашу на тротуарах и во дворах, сделал перемещение с коляской абсолютно невозможным. На проблемы 14 декабря жалуются сразу в двух районах — в Московском и на Васильевском острове.

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«Как людям сейчас ходить по улицам?! Тротуары, дорожки не расчищены! Мокрый снег — кашей по колено! Пешеходные переходы с проезжей части завалены сугробами от снегоуборочной техники, которая убирала ту часть, где ездят машины! Где дворники с лопатами??? С коляской не проехать!» — пожаловалась анонимно жительница Василеостровского района.

Свой крик о помощи опубликовала её «коллега» из района Московского. У той кто-то похитил коляску, пока она с ребенком покоряла очередной сугроб. Она написала, что после прогулки из-за «сложных дорожных обстоятельств» оставила коляску через дорогу от дома 52 на Орджоникидзе. Пока женщина относила ребенка в сад, детское средство передвижения кто-то украл.

Пока жители Петербурга вязнут в снегу, на крышах их также подстерегает опасность. Накануне лед с крыш упал на головы мужчине и женщине. Оба пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии.

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Комментарии (51)

260569221
Сообщение для всех мам: берите ваших пап, лопату им в руки и вперёд!!!!!!
Покорять снег!!!!!!
angel of death
ждите весны, весной всё само растает =) от губернатора и снега зимой не допросишься, не то, чтобы уборку улиц...
Abu-Denis
Не слышала дама о таких чудо-приспособлениях - тросики с замками для пристежки колясок, велосипедов, санок и прочих легких конструкций?
У нас возле детской поликлиники напротив Никольского собора ни одной непристегнутой коляски. Видимо, умные родители не надеются, что господь присмотрит за имуществом. Но в соцсетях всегда найдется гражданочка, искавшая платных уроков.
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