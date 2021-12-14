Молодые мамы из Петербурга жалуются на снежную кашу. У одной женщины украли коляску во время борьбы с сугробом

«Как людям сейчас ходить по улицам?! Тротуары, дорожки не расчищены! Мокрый снег — кашей по колено! Пешеходные переходы с проезжей части завалены сугробами от снегоуборочной техники, которая убирала ту часть, где ездят машины! Где дворники с лопатами??? С коляской не проехать!» — пожаловалась анонимно жительница Василеостровского района.



Свой крик о помощи опубликовала её «коллега» из района Московского. У той кто-то похитил коляску, пока она с ребенком покоряла очередной сугроб. Она написала, что после прогулки из-за «сложных дорожных обстоятельств» оставила коляску через дорогу от дома 52 на Орджоникидзе. Пока женщина относила ребенка в сад, детское средство передвижения кто-то украл.

