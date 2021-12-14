Школу в Петербурге эвакуировали после рассказа о рюкзаках со взрывчаткой. Хулиганов поддержали противники Лукашенко

Рассказ о рюкзаках со взрывчаткой отправил на вынужденную прогулку почти 500 человек из школы на Петроградской стороне. В посольстве Белоруссии поиски бомбы дипломатов не потревожили.



Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, почтовые бомбисты накануне минировали через ФСБ. Первое письмо читали на Лубянке, около полудня переслали коллегам в Петербург - в послании был указан адрес школы №80 на улице Мира.



Учебное заведение и окрестности обследовали примерно до половины второго дня. Из здания эвакуировали без малого пятьсот человек. Рюкзаков с СВУ, которые обещал привести в действия автор, не нашли.

