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Школу в Петербурге эвакуировали после рассказа о рюкзаках со взрывчаткой. Хулиганов поддержали противники Лукашенко

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Рассказ о рюкзаках со взрывчаткой отправил на вынужденную прогулку почти 500 человек из школы на Петроградской стороне. В посольстве Белоруссии поиски бомбы дипломатов не потревожили.

Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, почтовые бомбисты накануне минировали через ФСБ. Первое письмо читали на Лубянке, около полудня переслали коллегам в Петербург - в послании был указан адрес школы №80 на улице Мира.

Учебное заведение и окрестности обследовали примерно до половины второго дня. Из здания эвакуировали без малого пятьсот человек. Рюкзаков с СВУ, которые обещал привести в действия автор, не нашли.

После восьми часов вечера правоохранители выдвинулись проверять посольство Белоруссии на улице Бонч-Бруевича. В письме с одного из любимых электронными террористами сервисов ProtonMail сообщалось о невыносимой диктатуре в Белоруссии, авторы требовали отставки президента, называя его на украинский манер Олександром Лукашенко. Ничего взрывоопасного не найдено.

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