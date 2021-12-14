Пенсионер на Mitsubishi сбил школьницу на «зебре» под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленобласти девочка попала под колеса иномарки и оказалась в больнице.



Как пишет 47news со ссылкой на полицию, инцидент произошел накануне вечером на 22 километре дороги Петербург — Морье, у поселка Рахья. 73-летний водитель Mitsubishi L200 наехал на 11-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Девочка получила травмы средней тяжести, ее увезли в больницу.



Ранее «Фонтанка» писала, что утром 9 декабря на проспекте Тореза в Петербурге фургон сбил на переходе трехлетнего мальчика, которого вели в детский сад. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица.

