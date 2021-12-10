FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

На Тореза фургон сбил 3-летнего мальчика, которого вели в детский сад

2
Печать

Врачи детской городской больницы № 19 спасают маленького ребёнка, попавшего в ДТП в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, вчера утром, около 8:30, напротив дома 96 по проспекту Тореза 52-летний мужчина на «Форде Транзит» наехал на 3-летнего мальчика. Ребёнок был с мамой, она вела его в детский сад. Живут они рядом, дорогу пересекали по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнка отвезли в больницу в состоянии средней тяжести. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний