«Это не десятилетия». Иммунолог заявил, что пандемия COVID-19 закончится через несколько лет

Пандемия COVID-19 продлится еще «пару-тройку лет». Об этом 14 декабря заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков телеканалу RT.

По его словам, до появления «омикрон»-штамма он прогнозировал, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом в России произойдет к концу мая 2022 года, а в мире ковид-обстановка улучшится в 2024 году.



«Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал Крючков.

