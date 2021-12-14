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«Это не десятилетия». Иммунолог заявил, что пандемия COVID-19 закончится через несколько лет

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Пандемия COVID-19 продлится еще «пару-тройку лет». Об этом 14 декабря заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков телеканалу RT.

По его словам, до появления «омикрон»-штамма он прогнозировал, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом в России произойдет к концу мая 2022 года, а в мире ковид-обстановка улучшится в 2024 году.

«Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал Крючков.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм «омикрон» может вытеснить доминирующий в мире вариант «дельта».

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Комментарии (5)

vader
Примерно раз в две недели в какой-нибудь стране появляется как минимум один "ученый" или "независимый эксперт", который "прогнозирует", что уже к концу этого года, ну, в самом крайнем случае в следующем году пандемия закончится. Насколько я понимаю, такие "новости" нужны для определенного снятия напряжения, чтобы крышку не сорвало.
Kent_5e4ce28898395
Я верю Собянину, а не каким-то иммунологам
"Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса".
08 сен 2020
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f57a7109a7947f8bb8dd4ab
ProstoZloy
"ещё пару-тройку лет"
Теперь и у этого иммунолога Гинцбург потребует отобрать диплом.
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