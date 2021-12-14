В США не собираются наказывать военных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле

Пентагон не будет наказывать военнослужащих, ответственных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле в августе. Об этом 14 декабря заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.



Он отметил, что подобных рекомендаций, связанных с этим инцидентом, главе ведомства Ллойду Остину предоставлено не было. «Я не ожидаю, что будет стоять вопрос о личной ответственности», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).



Он также добавил, что в контексте произошедшего «не было достаточно веских оснований для личной ответственности».

