В США не собираются наказывать военных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле

Пентагон не будет наказывать военнослужащих, ответственных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле в августе. Об этом 14 декабря заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.
Он отметил, что подобных рекомендаций, связанных с этим инцидентом, главе ведомства Ллойду Остину предоставлено не было. «Я не ожидаю, что будет стоять вопрос о личной ответственности», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что в контексте произошедшего «не было достаточно веских оснований для личной ответственности».
29 августа американские военные нанесли авиаудар по столице Афганистана. В Пентагоне заявили, что уничтожили автомобиль, в котором якобы сидел террорист-смертник. Погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. Позже в США признали ошибку.