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В США не собираются наказывать военных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле

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Пентагон не будет наказывать военнослужащих, ответственных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле в августе. Об этом 14 декабря заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Он отметил, что подобных рекомендаций, связанных с этим инцидентом, главе ведомства Ллойду Остину предоставлено не было. «Я не ожидаю, что будет стоять вопрос о личной ответственности», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в контексте произошедшего «не было достаточно веских оснований для личной ответственности».

29 августа американские военные нанесли авиаудар по столице Афганистана. В Пентагоне заявили, что уничтожили автомобиль, в котором якобы сидел террорист-смертник. Погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. Позже в США признали ошибку.

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Комментарии (6)

RMN
Доколе?
Надеюсь СКР уже возбудил уголовное против военных преступников?
german_5e4d02dc5a4f9
Ну так, в это Россия же виновата, и Путин, и кровавый режим. Муратов так и сказал на нобелевке - типа угрожает всем войной. А они все белые и пушистые.
Uncle Sasha
В бога верят. В церковь ходят.
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