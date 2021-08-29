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Пентагон подтвердил, что нанёс авиаудар по Кабулу

Взрыв в Кабуле 29 августа 2021 г., появились новые подробности

Американский дрон действительно запустил ракету по машине со взрывчаткой в Кабуле, подтвердил представитель центрального командования ВС США Уильям Урбан.

«Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ в Хорасане» (филиал запрещённой в РФ террористической организации. — Прим. ред.) в отношении аэропорта имени Хамида Карзая», — указывается в документе.

«Мы уверены, что успешно поразили цель», — подчеркнул Урбан. Как уточняется в заявлении, после удара по автомобилю последовали «вторичные взрывы», — цитирует 29 августа заявление Урбана РИА Новости.

По его словам, в Пентагоне «оценивают возможность того, что были жертвы среди мирных жителей», но на данный момент у них нет каких-либо свидетельств этого. Тем временем в социальных сетях появилось фото ракеты, которая якобы была запущена 29 августа в Кабуле. На ней написаны имена 13 солдат США, которые погибли из-за теракта в кабульском аэропорту.

Как писала «Фонтанка», новый взрыв в Кабуле прогремел 29 августа днём. Он был нацелен на машину террористов, которые нацелились на аэропорт. Афганские СМИ сообщают о минимум шести жертвах, в том числе детях.

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Комментарии (4)

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Таких ударов за последние как минимум 15 лет нанесено России нашей с Вами от лиц таких как Медведев и Путин столько, что Вы только к вечеру своей жизни пймёте.
263836471
Мирных бомбёжек не бывает...
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