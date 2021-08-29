Пентагон подтвердил, что нанёс авиаудар по Кабулу

«Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ в Хорасане» (филиал запрещённой в РФ террористической организации. — Прим. ред.) в отношении аэропорта имени Хамида Карзая», — указывается в документе.



«Мы уверены, что успешно поразили цель», — подчеркнул Урбан. Как уточняется в заявлении, после удара по автомобилю последовали «вторичные взрывы», — цитирует 29 августа заявление Урбана РИА Новости.

